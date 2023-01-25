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Хрусткі плацинди з гарбузом: рецепт від Тетяни Литвинової

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Плацинди — це молдавський прісний коржик з начинкою. Новина оновлена 25 січня 2023, 13:41
Плацинди — це молдавський прісний коржик з начинкою.. Фото pexels.com

Плацинди можна готувати як на сковороді, так і в духовці.

Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом баклажанів як грибів, розповіла своїм підписникам, як приготувати "саму осінню страву" — молдавські хрусткі плацинди з гарбузом.

Кулінар зазначає, що молдавські коржі славляться своїм тонким ніжним тістом з хрусткою скоринкою і різноманітною начинкою.

"Ця страва родом з дитинства і абсолютний фаворит цієї осені!" — описує рецепт Литвинова, додаючи, що різноманітність начинок в цій страві на стільки вдала, що просто неможливо зупиниться їсти її.

Плацинди з гарбузом: інгредієнти

Тісто:

  • Борошно пшеничне — 300 г
  • Вода тепла -150 г
  • Олія — 50 мл
  • Сіль — щіпка

Начинка

  • Гарбуз — 500 г
  • Цедра апельсина — 1 шт.
  • Цукор — 100 г
  • Масло вершкове — 50 г

Спосіб приготування:

  1. У гарячу воду додайте олію, а потім вилийте це в борошно і вимісіть тісто — спочатку лопаткою, а потім руками. Для того, щоб тісто було еластичним, його потрібно поділити на три частини, загорнути в харчову плівку і залишити на пів години.
  2. А поки приготуйте начинку: натріть гарбуз і апельсинову цедру на дрібну тертку і добре перемішайте.
  3. Потім поверніться до тесту — перед розкочуванням потрібно змастити його олією, а потім починайте розкачувати качалкою, а потім продовжуйте витягувати руками. Розтягуйте до прозорості, потім зрізайте товсті краї тіста і змащуйте розтопленим вершковим маслом.
  4. Начинку розподіліть тонким рівним шаром на одній половині тіста і зверху трохи присипте цукром.
  5. Поверніть плацинду рулетиком, а потім сформуйте равлик з цього тонкого рулетика.
  6. Випікайте у духовці 10-15 хвилин.

Як приготувати хрусткі плацинди з гарбузом: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.

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#Рецепт #Коржі #Тетяна Литвинова