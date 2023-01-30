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Як зробити суп з фрикадельками ще смачнішим і ароматнішим: Клопотенко поділився рецептом (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Суп з фрикадельками з курячого фаршу
Суп з фрикадельками з курячого фаршу. Фото 7days

Цей суп полюблять усі — і дорослі, і діти

Рецептів супів в Україні існує чимало, та і з м'ясними фрикадельками можна приготувати навіть знаменитий борщ — по-слобожанськи.

Приготувати звичайний суп, щоб він вийшов легким, смачним і ароматним, можна. "Телеграф" рекомендує скористатись рецептом від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Готується він швидко, тому стане "черговим" у всіх родинах.

Як приготувати суп з фрикадельками

Інгредієнти:

  • 2 курячих крильця
  • 1 морква
  • 1 цибуля
  • 300 г курячого фаршу
  • 100 г спаржевої квасолі
  • 2-3 картоплини
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі
  • 1 жовток
  • 2-2,5 л води
  • сіль до смаку

Приготування:

  1. В каструлю викладіть курячі крильця та залийте водою. Доведіть до кипіння, зніміть пінку й додайте очищену цибулину та шматок моркви. Варіть на середньому вогні 30 хвилин.
  2. Очистьте моркву та картоплю. Моркву наріжте маленькими кубиками, картоплю – середніми. Спаржеву квасолю розріжте навпіл.
  3. Дістаньте з бульйону крильця та овочі, додайте нарізану картоплю. Посоліть до смаку і варіть ще 10 хвилин на невеликому вогні.
  4. Викладіть у миску курячий фарш, додайте 1 жовток, хмелі-сунелі та сіль до смаку. Ретельно перемішайте.
  5. Сформуйте з курячого фаршу кульки приблизно однакового розміру.
  6. Додайте кульки до бульйону разом з морквою та проваріть на слабкому вогні ще 10 хвилин. Наприкінці додайте порізану навпіл спаржеву квасолю та хмелі-сунелі до смаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати борщ на вишні. Знаменитий український суп виходить дуже смачним із кисло-солодкими нотками.

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#Рецепт #Супи