Приготування на пару чи запікання: названо найкращий спосіб, який зберігає більше корисних властивостей продуктів

Чим вище температура, тим швидше гинуть корисні речовини

Існує багато кулінарних нюансів, які засновані на питаннях про користь їжі та її енергетичної цінності для організму. Серед них: які продукти не можна зберігати у фользі, чи як правильно варити рис. Більшість губиться через різні методи теплової обробки. Так який з них найкорисніший?

Чим вище температура, тим швидше гинуть корисні речовини та шкідливі мікроорганізми, пишуть у блозі про здорове харчування "marafit_mara". Найкращим варіантом є парове приготування. У цьому випадку овочі та інші продукти будуть отримувати мінімальну термічну обробку, через що більшість корисних речовин зберігається.

Теплова обробка продуктів — який спосіб обрати

При варінні у воді втрачається не багато біологічно активних речовин і під впливом високих температур знищуються мікроби. Їжа, приготована таким способом, має більш природний смак і краще засвоюється організмом. Запікання можна поставити на друге місце за умови, що не встановлюється максимальна температура. Звичайно, час приготування в цьому випадку збільшується. Приготування їжі в мультиварці — один з хороших способів зберегти якомога більше вітамінів. Практично не відбувається зміна хімічного складу поживних речовин. У мультиварці можна зберегти практично всі вітаміни та мінеральні речовини в первинній кількості. Смаження. Ідеально для смаження використовувати антипригарні сковорідки, не додаючи олії. При смаженні на олії відбувається сильне нагрівання жирів, що робить на біологічну і харчову цінність оброблюваного продукту гнітючий вплив. Від використання фритюру та приготування продуктів у великій кількості олії краще відмовитись. Користь від такої їжі буде мінімальною, а шлунку доведеться витратити чимало енергії на переробку.

Раніше "Телеграф" писав, якою стороною фольги запікати в духовці продукти. Є відчутна різниця.