Як вибрати упаковку, щоб продукти довго не псувались

Щоб щодня не викидати зниклі продукти і не бігати в магазин за новими, просто дотримуємося нескладних правил

З питанням зберігання продуктів стикаємось усі ми. І якщо з яйцями ми розібралися, то як бути з іншими продуктами? Що ще важливо, крім температури та вологості повітря?

Як пише harchi.info, в цьому питанні також важлива упаковка. Вона повинна враховувати властивості продукту та умови, в яких він зберігатиметься. Упаковка продуктів харчування повинна одночасно захищати продукти від висихання, сторонніх запахів та повітря.

Упаковка для зберігання продуктів, її особливості

Поліетиленовий пакет.

Це гарна упаковка для зберігання більшості продуктів. Однак слід пам’ятати, що не варто зберігати їжу у пакетах для непродовольчих товарів. Для цього слід купувати спеціальні пакети з відповідною відміткою на упаковці.

Що краще зберігати: фрукти, овочі, сир, рибу, м’ясо, копченість.

Що зберігати не варто: ковбаса, вершкове масло та інші жирні продукти. У поліетиленовій упаковці вони швидко покриваються білим нальотом і стають слизькими.

Харчова плівка

Це хороша альтернатива пакету. Вона тонка і м’яка, щільно огортає продукт та створює герметичну упаковку. Ідеально підходить для продуктів неправильної форми. Єдиний мінус – така упаковка одноразова.

Що краще зберігати: фрукти, овочі, сир, рибу, м’ясо, копченість.

Що зберігати не варто: ковбаса, вершкове масло та інші жирні продукти. На жаль, харчова плівка так само погано діє ці продукти, як і пакет.

Фольга

Має хороші захисні властивості, не пропускає сторонні запахи, не вбирає жир і не пропускає вологу. Продукти в такій упаковці зберігатимуться довше, ніж у пакеті або плівці.

Що краще зберігати: жирні продукти та їжу, деякі готові страви.

Що не варто зберігати: гаряче. І тут фольга легко рветься.

Папір

Пергаментний папір дозволяє продуктам "дихати", оберігає їх зайвої вологи та неприємного запаху. Папір більше підходить для жирних продуктів, ніж поліетилен.

Що краще зберігати: сир, копченість, ковбасу, сир, масло, кондитерські вироби.

Що не слід зберігати: овочі, фрукти, зелень, риба.

Контейнери

Вважається найпрактичнішим способом зберігання продуктів. Однак до його вибору потрібно поставитися уважно. Контейнер повинен бути призначений для зберігання продуктів харчування з урахуванням їх температур. Найкращим матеріалом для цього вважається поліпропілен — він витримує найвищі температури, тому в такому контейнері можна навіть розігрівати їжу.

Що краще зберігати: готові страви, свіжі м’ясо та рибу, вирізку, ковбасу, сир, напівфабрикати.

Що зберігати не варто: фрукти, овочі, зелень.

Питання зберігання продуктів є особливо актуальним під час відключення електрики. Тому ми вже розповідали, що допоможе "вижити" продуктам без холодильника навіть за відсутності світла.