Не прилипне ні до столу, ні до рук: прості способи легко розкотити тісто

До того ж, кухня залишиться чистою і не доведеться займатися прибиранням

Багато господинь люблять випікати, але не люблять розкочувати тісто. Воно прилипає до рук і до столу, а після приготування улюбленої випічки ще доведеться прибирати кухню. Як було б життя простіше без цього.

Щоб ви не витрачали зайве борошно на розкочування тіста, не бруднили робочу поверхню та із задоволенням займалися випічкою, Dreamfood.info ділиться лайфхаками легкого розкочування тіста. Все, що потрібне для цього, є під рукою.

Як розкотити тісто без борошна

Способи:

За допомогою паперу. Треба покласти тісто на аркуш кулінарного паперу та прикрити другим. Якщо розкочувати таким чином тісто, воно вийде рівним та тонким. Замість паперу можна використовувати плівку чи фольгу. Розкачувати тісто на мокрій поверхні, мокрою качалкою та мокрими руками. Таким же чином можна використовувати олію. Також вам допоможе банка. Необхідно налити в скляну банку гарячу воду та змастити олією. На робочу поверхню також нанести олію, покласти тісто і розкотити. Замість банки можна використати і пластикову пляшку. Однак слід пам’ятати, що така пляшка швидко холоне і згодом може прилипати до тіста.

Ці лайфхаки необхідні для приготування будь-якої випічки. Вони не завадять і при приготуванні м’якого та хрумкого хліба.