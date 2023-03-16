Як відмовитися від майонезу: топ-5 ідей крутих заправок

Замість шкідливої добавки — корисні та смачні соуси.

Майонез — чи не найпопулярніший соус у світі, хоч і не найкорисніший. Складно уявити, наприклад, Новий рік без улюбленого "Олів’є" чи оселедця під шубою, у складі яких є майонез.

Тому здається, що майонез незамінний — дуже вже в багатьох рецептах він присутній. Але Shuba пропонує кілька варіантів соусів, які замінять майонез в улюблених стравах.

Чим можна замінити майонез

Варіанти:

Сметаною можна заправляти як овочеві, так і м’ясні салати, а в сметанному соусі можна тушкувати м’ясо і рибу. Її можна використовувати як у чистому вигляді, так і як основу для заправок. Наприклад, якщо до 300 гр сметани додати 1 ч. л. гірчиці, посолити, поперчити й додати зелень до смаку, то вийде смачна заправка для сметани.

Натуральний йогурт — чудова заправка для будь-якого овочевого салату. Його невисока жирність фігурі не зашкодять, а організму принесуть користь.

А ось бальзамічну заправку можна використовувати для рибних та м’ясних салатів. Для неї вам знадобиться трохи дижонської гірчиці, оливкова олія, бальзамічний оцет та трохи меду. Усі інгредієнти потрібно змішати та полити страву.

Рослинні олії. Для салатів краще використовувати масло першого холодного віджиму — воно смачне та корисне. Можна використовувати те, яке вам до смаку: оливкова, соняшникова, лляна, обліпихова.

Кефір із високою жирністю підійде для приготування м’ясних страв та соковитих овочевих салатів. Якщо додати до нього трохи зелені, часнику, огірків або маслин, вийде ароматна, легка та корисна заправка.

До речі, оригінальна заправка із білого йогурту використовується у простому салаті з ананасом. Такий салат чудово підійде до будь-якого застілля.