Як очистити каструлю, що пригоріла: цей засіб знайдеться на кухні у кожного

Небагато часу — і посуд знову новенький, як із магазину

Якщо пригоріла каструля — це неприємність господині. Щоб її очистити, може знадобитися багато часу. Ми вже розповідали, як це зробити за допомогою пасти із звичайного оцту, лимонного соку та харчової соди.

Є ще один цікавий спосіб очищення посуду за допомогою засобу, який є на кожній кухні. Це рис. Як стверджує Рixelinform, такий варіант допоможе у разі, коли втекло молоко або пригоріли овочі для вінегрету.

Як очистити підгорілий посуд

Для очищення посуду потрібно всього жменя рису та вода. Води має бути стільки, щоб вона покрила всю поверхню, що підгоріла.

Ставимо зіпсований посуд з рисовою крупою та водою на вогонь і варимо, доки зерна не стануть м’якими. Потім вимикаємо вогонь і даємо суміші охолонути. Після цього видаляємо залишки підгорілої їжі дерев’яною лопаткою.

Цей засіб підходить для всього посуду. Їм можна відмити як каструлю з нержавіючої сталі, так і емальовану або алюмінієву.

Зазначимо, що не рекомендується заливати гарячий посуд водою, тим паче холодною. Це може зіпсувати емаль і тоді місце каструлі тільки у відрі для сміття.

Нагар і кіптява з’являється також і на скляному посуді. Телеграф уже ділився секретами, як його відмити без хімії.