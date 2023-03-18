Не буде ні цяточки: як цитрус допоможе очистити мікрохвильову піч від жиру

Три хвилини — і ваша піч буде нова, ніби тільки з магазину

Мікрохвильова піч міцно увійшла до нашого життя. При правильному використанні вона значно полегшує нам життя. За допомогою мікрохвильової печі за пару хвилин можна розігріти їжу так, щоб продукти залишалися соковитими.

Рано чи пізно перед кожним власником цієї техніки постає питання її миття. "СОДа" стверджує, що це можна легко зробити за допомогою мандаринової шкірки — вони з легкістю очистять мікрохвильову піч від жирних плям.

Як очистити мікрохвильову піч від жирних плям

Покладіть у тарілку з водою мандаринову шкірку — так ви активуєте процес виділення ефірних плям. Поставте посуд у мікрохвильову піч і увімкніть її на 2 хвилини максимальної потужності. Якщо виберете середню, запустіть піч на три хвилини. Через вказаний час протріть техніку губкою.

Справа в тому, що під час нагрівання починають виділятись кислоти. Вони ефективно розщеплюють жир на поверхні мікрохвильової печі.

До речі, приємним бонусом такого очищення є не лише чиста мікрохвильова піч. Вона ще буде і приємно пахнути цитрусовими. Усього дві хвилини часу, а такий чудовий результат!

За допомогою одного нехитрого засобу можна також легко очистити каструлю, що пригоріла. Його засіб знайдеться на кухні у кожного.