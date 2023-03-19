Чашки просто блистітимуть: хитрі трюки, як очистити їх від нальоту

Кошти знайдуться у кожної господині

Затишний вечір із чашкою улюбленого чаю чи смачного какао – чудове завершення дня. Але як би ми дбайливо не доглядали своїх чашок, згодом на них все ж таки з’являється коричневий наліт від чаю або кави.

Чи можливо швидко та легко очистити чайний наліт із чашок? Smak розповідає про два способи повернути блиск улюбленому посуді.

Як очистити чашки від чайного та кавового нальоту

Спосіб перший

Для цього вам потрібна звичайна сода — вона чудово справляється з проблемою. Достатньо лише на посудну губку насипати невелику кількість соди та розтерти по чашці. Але будьте обережні — часто застосування соди може пошкодити поверхню посуду, залишивши мікродрапини. Через них з кожним разом наліт буде видалити все складніше і складніше.

Спосіб другий, ідеальний

Для цього вам знадобиться лише зубна паста — вона зможе видалити навіть старі плями. Діє засіб дбайливо і м’яко, не ушкоджує і не дряпає ні кераміку, ні навіть порцеляну. Потрібно просто її нанести на забруднене місце. Змиваємо водою та губкою через 10 хвилин і насолоджуємось чистою чашкою.

А чи можна очистити духовку від бруду? Легко, і причому легко і не клопітно !