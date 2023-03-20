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Секрети ідеальних страв: скільки потрібно варити овочі до повної готовності

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Готовність продукту вирішує все
Готовність продукту вирішує все. Фото infoindustria.com.ua

Для ідеальної страви овочі повинні бути ідеально приготовленими.

Всі ми знаємо про корисні властивості овочів. Оскільки вони є у складі багатьох рецептів, дуже важливо знати час приготування моркви, буряків або картоплі в мундирі.

Щоб не шукати щоразу час приготування овочів, ми ділимося з вами основними правилами варіння. Їх зібрав Сookery.

Скільки часу варяться овочі

Основні правила приготування:

  1. Буряки середнього розміру необхідно варити близько 50 хвилин. Після того, як їх зварили, потрібно відразу овочі покласти в холодну воду — тоді вони буде легше чиститись.
  2. На приготування нашаткованої білокачанної капусти піде від 15 до 25 хвилин, цвітної – 15, брюссельської – 8, броколлі – 7 хвилин.
  3. Смак морської замороженої каструлі можна покращити, проваривши її тричі по 15 хвилин — таким чином ви можете прибрати запах.
  4. Морква загалом буде готова через 25-35 хвилин.
  5. А ось молода кукурудза готується у підсоленій воді близько 35 хвилин, а стара буде готова за 40 – 45 хвилин. Відрізнити "старість" кукурудзи можна за кольором: молода — блідо-жовта або білого кольору, а стара — яскраво-жовта.
  6. Щавель та шпинат будуть готові за 3-5 хвилин.
  7. Нарізаний на шматочки гарбуз звариться через 35 хвилин.
  8. Спаржа приготується за 15 – 20 хвилин.
  9. Картопля загалом відварюють 25 або 35 хвилин, а на приготування нарізаного піде 15 хвилин.
  10. Цілі кабачки зваряться за півгодини, а ось нарізані швидше — лише за десять хвилин.

Важливо вміти правильно приготувати як овочі, а й каші. "Телеграф" раніше вже склав таблицю ідеальної готовності круп.

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#Приготування #Лайфхак #Приготування їжі