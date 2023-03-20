Секрети ідеальних страв: скільки потрібно варити овочі до повної готовності

Для ідеальної страви овочі повинні бути ідеально приготовленими.

Всі ми знаємо про корисні властивості овочів. Оскільки вони є у складі багатьох рецептів, дуже важливо знати час приготування моркви, буряків або картоплі в мундирі.

Щоб не шукати щоразу час приготування овочів, ми ділимося з вами основними правилами варіння. Їх зібрав Сookery.

Скільки часу варяться овочі

Основні правила приготування:

Буряки середнього розміру необхідно варити близько 50 хвилин. Після того, як їх зварили, потрібно відразу овочі покласти в холодну воду — тоді вони буде легше чиститись. На приготування нашаткованої білокачанної капусти піде від 15 до 25 хвилин, цвітної – 15, брюссельської – 8, броколлі – 7 хвилин. Смак морської замороженої каструлі можна покращити, проваривши її тричі по 15 хвилин — таким чином ви можете прибрати запах. Морква загалом буде готова через 25-35 хвилин. А ось молода кукурудза готується у підсоленій воді близько 35 хвилин, а стара буде готова за 40 – 45 хвилин. Відрізнити "старість" кукурудзи можна за кольором: молода — блідо-жовта або білого кольору, а стара — яскраво-жовта. Щавель та шпинат будуть готові за 3-5 хвилин. Нарізаний на шматочки гарбуз звариться через 35 хвилин. Спаржа приготується за 15 – 20 хвилин. Картопля загалом відварюють 25 або 35 хвилин, а на приготування нарізаного піде 15 хвилин. Цілі кабачки зваряться за півгодини, а ось нарізані швидше — лише за десять хвилин.

Важливо вміти правильно приготувати як овочі, а й каші. "Телеграф" раніше вже склав таблицю ідеальної готовності круп.