Секрети ідеальних страв: скільки потрібно варити овочі до повної готовності
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Для ідеальної страви овочі повинні бути ідеально приготовленими.
Всі ми знаємо про корисні властивості овочів. Оскільки вони є у складі багатьох рецептів, дуже важливо знати час приготування моркви, буряків або картоплі в мундирі.
Щоб не шукати щоразу час приготування овочів, ми ділимося з вами основними правилами варіння. Їх зібрав Сookery.
Скільки часу варяться овочі
Основні правила приготування:
- Буряки середнього розміру необхідно варити близько 50 хвилин. Після того, як їх зварили, потрібно відразу овочі покласти в холодну воду — тоді вони буде легше чиститись.
- На приготування нашаткованої білокачанної капусти піде від 15 до 25 хвилин, цвітної – 15, брюссельської – 8, броколлі – 7 хвилин.
- Смак морської замороженої каструлі можна покращити, проваривши її тричі по 15 хвилин — таким чином ви можете прибрати запах.
- Морква загалом буде готова через 25-35 хвилин.
- А ось молода кукурудза готується у підсоленій воді близько 35 хвилин, а стара буде готова за 40 – 45 хвилин. Відрізнити "старість" кукурудзи можна за кольором: молода — блідо-жовта або білого кольору, а стара — яскраво-жовта.
- Щавель та шпинат будуть готові за 3-5 хвилин.
- Нарізаний на шматочки гарбуз звариться через 35 хвилин.
- Спаржа приготується за 15 – 20 хвилин.
- Картопля загалом відварюють 25 або 35 хвилин, а на приготування нарізаного піде 15 хвилин.
- Цілі кабачки зваряться за півгодини, а ось нарізані швидше — лише за десять хвилин.
Важливо вміти правильно приготувати як овочі, а й каші. "Телеграф" раніше вже склав таблицю ідеальної готовності круп.