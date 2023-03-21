З цією хитрістю смажена цибуля ніколи не підгорить: варто додати один продукт

Цей лайфхак знають шеф-кухарі та господині

Золотиста, хрустка, ароматна – обсмажена цибуля це справжня бомба яскравих смаків. Вона не залишить байдужим жодного гурмана. Світова кухня навіть знає страви на основі самої лише обсмаженої цибулі, наприклад, французький цибулевий суп. Однак без досвіду дуже складно приготувати її так, щоб вона не підгоріла, набула красивого кольору та ідеальної консистенції.

Ukr.Media розповідає про одну річ, яку треба зробити з цибулею перед смаженням, щоб овоч став золотистим і не підгорів. Вона допоможе без жодних проблем домогтися потрібного результату.

Що зробити з цибулею

Цибуля матиме апетитний зовнішній вигляд, помірний хрускіт і цікавий смак, якщо ви обваляєте нарізані шматочки в борошні. Порошку треба зовсім трохи – три-чотири столові ложки на кілограм продукту.

Нарізаний овоч треба викласти в глибоку ємність з кришкою. Ідеальний варіант для цього — каструля. Зверху покласти борошно, закрити кришкою і добре потрясти. Так вміст перемішається найкраще. І вже отриману суміш можна смажити на розпеченій олії.

Обсмажувати таку "борошнисту" цибулю можна на сильному вогні: продукт точно не підгорить, зате матиме приємний золотистий колір і смачну скоринку. А якщо її додати, наприклад, в ароматний гороховий суп, то страва вийде ще більш наваристою та ситною.