Вчені здивували майонезом: магазинний соус може бути кориснішим, ніж домашній

Результати науковців вражають

Будемо відверті, майонез — не найкорисніший продукт. Багато хто взагалі намагається від нього відмовитись, замінюючи не менш смачними соусами, такими як "майонезний" соус на основі сметани. Велика кількість людей також робить майонез вдома.

Та, виявляється, не все так однозначно, і магазинний соус може бути корисніший за той, що ви приготуєте власноруч. Як зауважили у Факти. Здоров’я, у Звіті з харчових продуктів американські науковці розповіли, у деяких випадках домашній майонез пов’язаний із більшою шкодою, ніж домашній.

Фахівці зазначають, що майонез — частий гість в нашому раціоні, і багато людей роблять його самотужки, бо думають, що так корисніше. Майонез – це емульсія олії, яєчного жовтка, кислої рідини (наприклад лимонного соку або оцту), та гірчиці.

Але, як виявилось, корисним або шкідливим майонез робить перш за все якість інгредієнтів, а вже потім — кількість цукру і солі, консервантів і підсилювачів смаку. А домашній майонез пов’язаний з ризиком зараження сальмонельозом. Адже туди додають сирі жовтки, в яких бактерія сальмонели чудово живе.

За словами вчених, щоб домашній майонез був безпечний, під час приготування варто використовувати лише пастеризовані яйця або яєчні продукти.

Або ж приготувати майонез, не використовуючи яйця — це теж реально, і такий соус у підсумку буде не менш смачним.