Лайфхак з прибирання: одна порожня пляшка допоможе назавжди навести лад у холодильнику

Спосіб, що максимально "розхламити" полички

Є одна маленька хитрість, що допоможе навести лад у холодильнику. Особливо це буде актуальним у післясвятковий період, коли у холодильнику збирається багато недоїдених страв. Стійкий запах різної їжі, що змішується — це ще півбіди, особливо якщо знати, як його позбутися. Перед святами чи зустрічами вдома часто готують всілякі їди, що не завжди з’їдаються одразу. У результаті холодильнику виникає хаос.

Pixelinform розповідає про маленьку хитрість, якою користуються пані, щоб навести лад. Потрібно лише 6-літрова пластикова пляшка з-під води та ножиці (або канцелярський ніж).

Що зробити з пляшкою?

У ємності слід обережно відрізати дно і шийку. Будемо використовувати центральну частину пляшки. Її треба поділити на 2-3 кільця в залежності від необхідної висоти.

Потім вибирають кілька тарілок, діаметр яких буде трохи більшим за діаметр кільця. У посуду викладають залишки салату або інших закусок, навколо них розміщують кільце, а вже на нього — ставити ще одну тарілку. Такі "піраміди" можна будувати у кількох ярусів. Головне — стежити за тим, щоб блюдця не були перевантажені.

Така "вежа" допоможе організувати зберігання їжі біля холодильника. Цей спосіб особливо пригодиться після свят, але його можна використовувати і в звичайний період. А ще є простий спосіб запобігти появі неприємних запахів від великої кількості їжі в холодильнику.