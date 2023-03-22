Розбити, понюхати, подивитися: корисні лайфхаки при виборі кави

Ви зможете вибрати якісний продукт

Кава — це унікальний продукт, який подарує вам не тільки приємні відчуття під час пиття, але й допоможе трохи підбадьоритися. Напій люблять та п’ють люди у всьому світі. Одні заварюють у турці, інші віддають перевагу напою з найближчого кафе, а третім подобається розчинний напій.

На жаль, деякі виробники додають домішки та ароматизатори, щоб видати свій продукт за якісний. Як зрозуміти, чи якісний продукт перед вами, розповідає Ukr.Media.

Як визначити якість кави у зернах

Ознаки натуральної кави:

великі зерна однакового розміру;

насичений аромат без запаху кислинки чи гіркоти;

маслянисті сліди на пальцях після тертя об зерно;

шматочки плівки у борозенці зерна;

відсутність коричневих слідів на папері, де лежала кава.

Досвідчені баристи рекомендують лайфхак, як визначити якість кави в зернах. Візьміть кілька зерен і вдарте по них чимось важким. Якщо кава натуральна, то зерна розколються на частини. Штучний продукт розсипається у потерть.

Як вибрати хорошу розчинну каву

Розчинна кава вважається більш популярною серед звичайних споживачів, ніж мелені зерна. Його легше заварювати та коштує зазвичай дешевше. Купувати його краще в зsп-упаковці — він захищає продукт від вологи та сонячних променів.

Ознаки якісної розчинної кави:

колір має бути рівномірним коричневим без білих вкраплень;

аромат яскравий та насичений – ніякого запаху хліба чи жолудів.

Перевірити якість меленої кави можна в такий спосіб. Налийте в будь-яку місткість холодну воду, киньте ложку розчинної кави та розмішайте. Натуральний продукт повністю розчиниться, а неякісні просто осядуть на дно посуду.

Телеграф розповідав, як правильно заварити розчинну каву. Нехитрі поради допоможуть вам покращити смак кави.