Готуватись швидко, з’їдається ще швидше: як зробити домашні пельмені ще смачнішими

З такими секретами пельменям пряма дорога на святковий стіл

Пельмені — одна з найситніших страв. Вчені довели, що цю страву можна спокійно їсти, при цьому не завдаючи шкоди своєму організму та фігурі. Вони мають достатню кількість необхідних організму жирів, білків і вуглеводів.

Щоб близькі їли пельмені із задоволенням і навіть попросили добавки, необхідно вдатися до невеликих хитрощів. Розкриємо секрети смачності цієї страви, а Рixelinform нам у цьому допоможе.

Як покращити смак пельменів

Основні лайфхаки "правильних" пельменів:

М’ясо для фаршу має бути свіжим. Найкраще брати охолоджене, а не розморожене. Найсмачніший фарш виходить із суміші яловичини та жирної свинини. Любителям курки слід додавати м’якоть курячих стегон. Додавайте у фарш цибулю, дуже багато цибулі. Він повинен становити третину загальної маси фаршу. Так ви зробите пельмені соковитішими. Важлива хитрість при приготуванні фаршу – цукор. На 4 склянки борошна потрібна 1 ч. л. цукрового піску. Така сама кількість знадобиться і на кілограм фаршу. Це додасть неповторних смакових ноток, а при обсмажуванні у котлетах з'явиться смачна хрустка скоринка. Не додавайте в пельмені часник. Після заморозки у м’яса з’явиться неприємний присмак та зіпсує смак пельменів.

Крім того, покращити смак пельменів можна за допомогою соусів. Телеграф поділився рецептами 4 незвичайних заправок.