Готуватись швидко, з’їдається ще швидше: як зробити домашні пельмені ще смачнішими
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З такими секретами пельменям пряма дорога на святковий стіл
Пельмені — одна з найситніших страв. Вчені довели, що цю страву можна спокійно їсти, при цьому не завдаючи шкоди своєму організму та фігурі. Вони мають достатню кількість необхідних організму жирів, білків і вуглеводів.
Щоб близькі їли пельмені із задоволенням і навіть попросили добавки, необхідно вдатися до невеликих хитрощів. Розкриємо секрети смачності цієї страви, а Рixelinform нам у цьому допоможе.
Як покращити смак пельменів
Основні лайфхаки "правильних" пельменів:
- М’ясо для фаршу має бути свіжим. Найкраще брати охолоджене, а не розморожене. Найсмачніший фарш виходить із суміші яловичини та жирної свинини. Любителям курки слід додавати м’якоть курячих стегон.
- Додавайте у фарш цибулю, дуже багато цибулі. Він повинен становити третину загальної маси фаршу. Так ви зробите пельмені соковитішими.
- Важлива хитрість при приготуванні фаршу – цукор. На 4 склянки борошна потрібна 1 ч. л. цукрового піску. Така сама кількість знадобиться і на кілограм фаршу. Це додасть неповторних смакових ноток, а при обсмажуванні у котлетах з'явиться смачна хрустка скоринка.
- Не додавайте в пельмені часник. Після заморозки у м’яса з’явиться неприємний присмак та зіпсує смак пельменів.
Крім того, покращити смак пельменів можна за допомогою соусів. Телеграф поділився рецептами 4 незвичайних заправок.