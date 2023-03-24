Попрощайтеся з жиром та накипом: секрет чистих сковорідок від англійських господарок

Вам знадобиться лише один засіб

Чи бувало таке, що помив увесь посуд, але тут на очі трапляється брудна сковорода? Довге та часте її використання залишило на посуді накип та жир від м’ясних страв.

Проте англійські господині вигадали спосіб, як відмити сковорідку. Tutkatamka ділиться лайфхаком, як це зробити без хімії, лише за допомогою чайного пакетика. Таким чином, очистити посуд можна досить легко.

Як очистити сковороду від накипу та жиру за допомогою чайного пакетика

Для початку просто залийте сковороду гарячою водою та опустіть у неї чайний пакетик. Він може бути як новий, так і раніше використаний — у такому разі для кращого ефекту їх знадобиться кілька.

Залишіть чай мокнути у сковороді щонайменше на 15 хвилин. Занадто довго тримати його там теж не слід – тоді доведеться відмивати ще наліт від чаю. Максимальний час – 30-40 хвилин.

Після цього витягніть чайний пакетик зі сковороди. Ви побачите, що нагар і жир відшарувались від стін кухонного начиння. Річ у тому, що дубильні речовини, що містяться в чаї, м’яко очищають поверхню від жиру і накипу. Хімічні засоби можуть нашкодити посуду.

Промийте сковороду під проточною водою і змийте залишки звичайною губкою. Насолоджуйтесь чистотою вашого посуду.

До речі, а ви знали, що чайний пакетик не можна залишати у чашці? Телеграф розкривав секрет, що від цього може змінитися.