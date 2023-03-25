Не всі знають: навіщо насправді колюча сторона у тертки

Вас ніколи не цікавило, що з нею роблять?

Такий інструмент як терка є на кожній кухні. Це незамінна помічниця у приготуванні чи не кожної другої страви. До речі, як і ніж, її можна легко підточити фольгою. Зазвичай вона має чотири різні грані, і кожна покликана виконувати свою функцію.

З великою і дрібною терткою все зрозуміло — вони подрібнюють продукти відповідно на великі і маленькі смужечки. Пласка тертка теж не секрет — нею овочі і фрукти можна легко порізати на однакові слайси.

Втім, одна зі сторін для багатьох все ще залишається загадкою. Йдеться про найгострішу і колючу терточку. Не кожна господиня знає, навіщо вона потрібна. Як пише Pixelinform, відповідь досить проста і може навіть здивувати.

Може здатися, що вона призначена для перетирання в пюре фруктів чи овочів. Але це не так — така грань необхідна для подрібнення саме твердих продуктів. Це твердий сир, кориця, мускатний горіх тощо. А ще нею можна перетворити сухарики на паніровку або ж зняти цедру з цитрусових.

До речі, щоб ваша тертка сяяла, як нова, її можна замочити у простому розчині. Він навіть прибере сліди іржі.