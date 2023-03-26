Не поступиться магазинному: рецепт вершкового соусу для піци замість звичайного майонезу

Його ніжний смак стане чудовим доповненням до випічки.

Давайте будемо чесними: всі ми любимо піцу, попри шкоду нашому здоров’ю. Ми придумали неймовірну кількість рецептів цієї класичної італійської випічки. Здавалося б, хіба можна зробити ідеальний смак ще кращим? Хіба що соус.

Як стверджує Smach, простий у приготуванні вершковий соус вдало підкреслить смак улюбленої страви. Приготувати його досить легко, а завдяки соусу випічка вийде ароматною та апетитною.

Як приготувати вершковий соус для піци.

Інгредієнти на 2-3 порції:

50 г вершкового масла;

3 зубчики часнику;

3 ст. л. пшеничного борошна;

300 мл молока;

100 гр. пармезану;

дрібка солі;

перець чорний мелений — на смак.

Спосіб приготування:

У невелику каструлю покласти вершкове масло, додати дрібно порубаний часник. Суміш прогріти близько хвилини, додати борошно і перемішати вінчиком. Як тільки маса стане однорідною, поступово додати молоко. Помішуючи, додати сіль та перець, тушкувати на невеликому вогні до загусання. Додаємо тертий пармезан та перемішуємо. Білий вершковий соус для піци готовий.

Соуси також можуть покращити смак пельменів. Нескладні у приготуванні, вони замінять стандартні майонез та сметану.