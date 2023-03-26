Цибуля чи морква: не всі знають, що треба смажити першим

Що класти першим на сковороду?

Обсмажена цибуля та морква — невід'ємна частина багатьох страв. Цей набір складає основу для засмажки майже до кожного супу чи підливи. Ба, більше — навіть знаменитий рецепт борщу з карасями, що його так любив Шевченко, не обійшовся без "солодкої парочки".

Це поєднання навіть позитивно впливає на колір страви. До нього можна додавати все, що завгодно — томати, гриби, часник, солодкий перець, пастернак, спеції тощо, але в основі завжди морква і цибуля.

Але й досі точаться суперечки щодо того, що обсмажувати першим цибулю чи моркву, пише NV. Одні вважають, що спершу треба класти цибулю, а хтось логічно доводить, що морква твердіша, тому спочатку слід обсмажувати треба саме її.

То як правильно?

Досвідчені кухарі вважають, що першою обсмажується цибуля. Якщо спершу приготувати моркву, то у цибулі не буде золотистої скоринки. А ще у процесі термічної обробки морква виділяє сік. Зайва рідина просто не дасть цибулі посмажитись. Як наслідок, цей овоч не розкриється у страві повною мірою, не віддасть аромат та корисні властивості.

Отже, першою потрібно смажити цибулю, а вже коли вона покриється золотистою скоринкою, можна викладати натерту моркву. До речі, якщо у вас пригорає цибуля, спробуйте додати до неї трохи борошна — це зведе пригорання нанівець і не вплине на смак готової страви.