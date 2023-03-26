Як вибрати м’ясо для шашлику, щоб він був ідеально соковитим: тонкощі приготування смачної страви

Тут важливі нюанси!

Ідеальний шашлик — це відмінний рецепт, правильно підібрані м’ясо або риба, особливий маринад та смажені вугілля. Однак "правильне" м’ясо — найважливіший пункт.

Ділимося універсальними секретами вибору м’яса для найсмачнішого шашлику. У цьому нам допоможе Smak.

Як вибрати м’ясо для шашлику

Свинина – це ідеальне м’ясо для шашликів. Вона м’яка, жирна, готується швидко, маринувати можна не так довго (від 2 годин), а шашлик виходить досить соковитим. Мінус свинини у її жирності. М’ясо слід вибирати ніжно-рожевого кольору, з невеликою кількістю жирового прошарку, найкраще шийка. Варто пам’ятати, що свинячий шашлик дуже калорійний, тому він потребує особливого соусу. До свинини добре підійде кислуватий ягідний соус середньої гостроти. Класичний кавказький шашлик готується саме із баранини. Його якість визначається так само як і у свинини: що свіжіше – то світліше. Жир у молодого баранчика тоненький, білого кольору, у старого жовтий. Також звертаємо увагу на кісточки: чим вони тонші, тим м’ясо молодше. Найсмачніші шашлики виходять з баранячої корейки. А специфічний баранячий запах можна прибрати, опустивши м’ясо на якийсь час у молоко, а потім змастивши його товченим часником. З яловичини більше підійде телятина. Її м’ясо світло-рожеве, з тонкими волокнами й не має жирового прошарку. Маринувати слід довше, ніж свинину. Найкраще для шашлику підходить вирізка. А з птиці найчастіше беруть м’ясо курки. Маринується м’ясо птиці трохи довше, ніж інші види м’яса, 3-4 години. Курячий шашлик готується легко.

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