Як вибрати м’ясо для шашлику, щоб він був ідеально соковитим: тонкощі приготування смачної страви
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Тут важливі нюанси!
Ідеальний шашлик — це відмінний рецепт, правильно підібрані м’ясо або риба, особливий маринад та смажені вугілля. Однак "правильне" м’ясо — найважливіший пункт.
Ділимося універсальними секретами вибору м’яса для найсмачнішого шашлику. У цьому нам допоможе Smak.
Як вибрати м’ясо для шашлику
- Свинина – це ідеальне м’ясо для шашликів. Вона м’яка, жирна, готується швидко, маринувати можна не так довго (від 2 годин), а шашлик виходить досить соковитим. Мінус свинини у її жирності. М’ясо слід вибирати ніжно-рожевого кольору, з невеликою кількістю жирового прошарку, найкраще шийка. Варто пам’ятати, що свинячий шашлик дуже калорійний, тому він потребує особливого соусу. До свинини добре підійде кислуватий ягідний соус середньої гостроти.
- Класичний кавказький шашлик готується саме із баранини. Його якість визначається так само як і у свинини: що свіжіше – то світліше. Жир у молодого баранчика тоненький, білого кольору, у старого жовтий. Також звертаємо увагу на кісточки: чим вони тонші, тим м’ясо молодше. Найсмачніші шашлики виходять з баранячої корейки. А специфічний баранячий запах можна прибрати, опустивши м’ясо на якийсь час у молоко, а потім змастивши його товченим часником.
- З яловичини більше підійде телятина. Її м’ясо світло-рожеве, з тонкими волокнами й не має жирового прошарку. Маринувати слід довше, ніж свинину. Найкраще для шашлику підходить вирізка.
- А з птиці найчастіше беруть м’ясо курки. Маринується м’ясо птиці трохи довше, ніж інші види м’яса, 3-4 години. Курячий шашлик готується легко.
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