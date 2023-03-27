Зробіть так — і котлети будуть несмачними: головні помилки, яких припускаються господині

Пам’ятаємо про них, коли готуємо улюблену страву

Котлети – неймовірно популярна страва. Їх можна подавати до гарніру, а можна посмажити у тісті.

Страва здається простою у приготуванні, проте іноді навіть у досвідченої господині замість м’яких і соковитих котлет виходять не зовсім апетитні биточки. Разом із Рrostoway розповімо, як цього уникнути.

Основні помилки при приготуванні котлет

Велика кількість яєць у фарші.

Яйця виконують роль так званого кулінарного клею. Однак цей продукт часто може спричинити жорсткість готової страви.

Зараз є безліч альтернативних варіантів, чим можна замінити яйця. Якщо ви не готові до таких експериментів – обмежтеся одним. Багато яєць негативно вплине на якість котлет.

Фарш не "відпочив".

Найпоширеніша помилка навіть у досвідчених господинь — відправляти котлети на сковорідку одразу після приготування фаршу. Але ж одна — дві години в холодильнику перед приготуванням — запорука їхньої правильної форми та м’якості.

Наявність у фарші лише м’яса.

Якщо ви вважаєте, що смак котлет стане набагато благороднішим і кращим за відсутності "зайвих" інгредієнтів, то це помилка. Добавки можна вибрати на власний розсуд — кабачки або картопля, рис або манна крупа, але запам’ятайте: смачні котлети — не тільки з м’яса.

Багато продуктів.

Цей пункт є прямою протилежністю до попереднього. Дійсно, котлети програють як за відсутності деяких інгредієнтів, так і за їх надлишку.

Не варто додавати безліч спецій та овочів, інакше смак котлет вийде дивним.

Термічна обробка.

Досвідчені господині спочатку обсмажують котлети на розпеченій сковороді з двох боків до появи скоринки. Потім тушкують їх або ж запікають у духовці. Однак такий спосіб приготування зіпсує текстуру готової страви.

До речі, "допомогти" фаршу стати соковитішим допоможе один інгредієнт. Готуйте із задоволенням!