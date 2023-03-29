Відлякає мурах та комарів: цей овоч корисний не лише в їжі

Спробуйте використати цибулю таким чином, і вона стане просто незамінною

Цибуля по праву заслужила статус суперпродукту. Це неодмінний інгредієнт багатьох страв, та й хрусткі луковички з нього виходять неймовірними.

Чи можна ще якось використати цей продукт? Виявляється, він активно використовується поза стравами. Ukr.Media. ділиться лайфхаками, де ще може стати в пригоді цибуля.

Як можна використовувати цибулю в побуті

За допомогою овочів можна очистити гриль. Це найкраще робити, поки метал гарячий. Наколіть половину цибулини цибулю на вилку і потріть нею грати. Цибульний сік не тільки очистить і продезінфікує метал, а й покращить смак продуктів, які згодом готуватимете на грилі.

Цибуля допомагає усунути сторонні запахи – наприклад, увібрати неприємний густий запах від фарби. Наріжте цибулину на чотири частини, помістіть її в глибоку місткість з водою і залиште в кімнаті зі свіжопофарбованими стінами на ніч. Вранці провітріть приміщення. Разом із запахом цибулі підуть і інші неприємні запахи.

Комарі просто не переносять запах цибулі. Потріть половиною цибулини шкіру на руках та ногах – і комарі триматимуться від вас якомога далі. Щоправда, люди також.

До речі, мурахи теж не люблять цибулю. Тому в місця їх скупчення покладіть місткість з нарізаною цибулею. Мурашки її просто не виносять!

Захистить авокадо від псування. Щоб продовжити життя продукту, покладіть у контейнер з авокадо половину очищеної цибулини. Овочі допоможе уповільнити процес окислення й авокадо залишиться свіжим і наступного дня.

Цибуля очистить ніж від іржі. Поріжте іржавим ножем цілу неочищену цибулину. Усього кілька рухів — і від плям не залишиться сліду.

Цибуля захищає скло машини від льоду. Щоб лобове скло автомобіля вранці не вкрилося кригою, натріть з вечора половиною цибулини.

А найкращий засіб для полірування металу – сік цибулі. Подрібніть кілька шматочків цибулі в блендері й розбавте отриману кашку водою. Змочіть цибульним розчином м’яку ганчірочку і натріть нею металеві поверхні, а після цього відполіруйте їх чистою сухою тканиною.

До речі, якщо хочете нарізати цибулю без сліз, жуйте під час процесу жувальну гумку. Допомагає!

До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як смажити цибулю, щоб вона не підгоріла.