Зеленка вирішує все: як пофарбувати яйця з мармуровим ефектом
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Усього пару інгредієнтів — і який результат
Великдень — це головне християнське свято. Одним із його головних атрибутів є фарбовані яйця. Вони символізують настання весни та зародження нового життя. Розфарбовувати яйця на Паску в різні кольори – давня традиція.
Сьогодні спробуємо пофарбувати яйця у неймовірно гарний мармуровий колір. Кuhari.com.ua поділилися простим, але незвичайним лайфхаком, як з мінімумом зусиль та фінансових витрат зробити неймовірно красиві крашанки. Такі яйця будуть неймовірною прикрасою вашого святкового кошика.
Як пофарбувати яйця у мармуровий колір
Що для цього потрібно:
- лушпиння 2-3 цибулин, бажано різних кольорів;
- 6-7 яєць;
- 1 баночка зеленки;
- 1 ст. ложка солі.
Спосіб перетворення звичайних яєць на дорогоцінні:
- Беремо марлю, нарізаємо її на квадрати приблизно 15 см в обидві сторони. Квадратів має бути стільки ж, як і яєць. Кожне яйце необхідно намочити, обваляти в подрібненому лушпинні і покласти на шматок марлі.
- Краї марлі необхідно загорнути так, щоб яйця опинилися як би в мішечку з лушпинням цибулі.
- У воду необхідно додати сіль і вилити зеленку, після чого покласти наші мішечки з яйцями. Вода має трохи покривати яйця. Доводимо до кипіння та варимо ще 7-8 хвилин.
- Після заливаємо холодною водою, дістаємо з марлі і протираємо олією. Наші мармурові яйця готові.
Якщо ви не бажаєте фарбувати яйця хімічними барвниками, це можна зробити натуральними. "Телеграф" розповідає, як пофарбувати яйця вдома без грама хімії.