Зеленка вирішує все: як пофарбувати яйця з мармуровим ефектом

Усього пару інгредієнтів — і який результат

Великдень — це головне християнське свято. Одним із його головних атрибутів є фарбовані яйця. Вони символізують настання весни та зародження нового життя. Розфарбовувати яйця на Паску в різні кольори – давня традиція.

Сьогодні спробуємо пофарбувати яйця у неймовірно гарний мармуровий колір. Кuhari.com.ua поділилися простим, але незвичайним лайфхаком, як з мінімумом зусиль та фінансових витрат зробити неймовірно красиві крашанки. Такі яйця будуть неймовірною прикрасою вашого святкового кошика.

Як пофарбувати яйця у мармуровий колір

Що для цього потрібно:

лушпиння 2-3 цибулин, бажано різних кольорів;

6-7 яєць;

1 баночка зеленки;

1 ст. ложка солі.

Спосіб перетворення звичайних яєць на дорогоцінні:

Беремо марлю, нарізаємо її на квадрати приблизно 15 см в обидві сторони. Квадратів має бути стільки ж, як і яєць. Кожне яйце необхідно намочити, обваляти в подрібненому лушпинні і покласти на шматок марлі.

Краї марлі необхідно загорнути так, щоб яйця опинилися як би в мішечку з лушпинням цибулі.

У воду необхідно додати сіль і вилити зеленку, після чого покласти наші мішечки з яйцями. Вода має трохи покривати яйця. Доводимо до кипіння та варимо ще 7-8 хвилин.

Після заливаємо холодною водою, дістаємо з марлі і протираємо олією. Наші мармурові яйця готові.

Якщо ви не бажаєте фарбувати яйця хімічними барвниками, це можна зробити натуральними. "Телеграф" розповідає, як пофарбувати яйця вдома без грама хімії.