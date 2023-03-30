Як правильно зберігати каву, щоб довго насолоджуватися ароматом: прості лайфхаки досвідчених гурманів

Дотримуйтесь їх — і насолоджуйтесь напоєм довгий час

Кава – це один із найпоширеніших напоїв у світі. Його смаків, ароматів та сортів існує безліч, і його можна приготувати різними способами.

Щоб зберегти смак та аромат напою на довго, необхідно правильно зберігати каву. З основними правилами розберемося разом із Ukr.Media.

Секрети правильного зберігання кави

Масло та кисень у складі кави при контакті з повітрям погіршують якість напою. Світло провокує втрату аромату та смаку, волога та сторонні запахи можуть змінити її смак. Тому основне правила при зберіганні кави — запобігти його "спілкуванню" зі світлом, повітрям і вологістю.

Каву краще зберігати у спеціальному контейнері. Найкраще використовувати ємності з герметичною кришкою, яка захистить каву від контакту зі світлом та вологою. Скляні або керамічні банки також підходять, але теж герметичні. Обов’язкова умова контейнера – щоб він був чистим та сухим.

Зберігати каву необхідно в прохолодному та темному місці – це може бути шафа або полиця. Не слід зберігати каву в холодильнику або морозильній камері, тому що це може вплинути на її вологість та смак. Каву не можна зберігати поблизу продуктів із сильним запахом, наприклад, біля часнику чи цибулі – ризикуєте пити напій із часниковим чи цибульним смаком.

Мелену каву краще зберігати в герметичному контейнері і не готувати заздалегідь. Контакт з повітрям і світлом швидко погіршує якість меленої кави. Щоб зберегти її смак і аромат якомога довше, краще молоти каву безпосередньо перед приготуванням.

При виборі кави слід звертати увагу на деякі нюанси. В іншому випадку ризикуєте купити неякісний.