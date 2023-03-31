Ці овочі ви точно мили неправильно: як правильно очистити продукти від мікробів

І ми навіть не здогадувалися про ці нюанси!

Багато хто не надає значення правильному миттю фруктів та овочів — сполоснув, і добре. Іноді цього може бути недостатньо, щоб позбавитись від бруду, пилу та мікробів наші продукти.

Чи є способи, які допоможуть нам позбавитися від паразитів? За допомогою Ukr.Media ми розберемося, як правильно зробити наші продукти чистими та їстівними.

Як правильно мити продукти

На зелені повно паразитів, здатних нашкодити шлунку та кишківнику. Вони можуть стати причиною шкірних висипань, призвести до неприємних відчуттів та дискомфорту у м’язах. Найчастіше паразити ховаються між зеленим листям, тому перед вживанням петрушки, кропу та інших трав необхідно їх замочити у воді на 15 хвилин. Краще зробити таку процедуру двічі.

Капуста буває різних сортів, але незалежно від цього її необхідно ретельно промивати під водою. Цвітну капусту обов’язково розбирати на суцвіття та окремо обполіскувати кожне. Також миється і броколі.

Гострий перець. Ця рослина взагалі миється в рукавичках. Річ у тому, що при митті перець виділяє пекучу речовину — алкалоїд капсаїцин. Щоб убезпечити себе та не отримати опік, використовуйте рукавички та мийте перець акуратно.

Картопля миється під звичайною проточною водою. Хоча й тут не без нюансів. Рекомендуємо спочатку коренеплоди очистити від землі та помістити у теплу воду на 10 хвилин. Таким чином ми позбудемося кишкової палички, яка може перебувати на шкірці. Через вказаний час дістаньте картоплю і потріть чистою губкою або щіткою. Вже після цих процедур прополощіть її під водою та використовуйте в їжу.

Банани. Найбільша хибна думка, що їх не треба мити — шкірку ж ми просто знімаємо перед вживанням. Але ж на ній також живуть паразити, які можуть потрапити на сам плід. Тому обов’язково бананову шкірку ретельно мийте з милом.

Яблука. Ці фрукти обов’язково ретельно мити, але треба робити це правильно. Додайте у воду трохи соди та покладіть туди яблука на 15 хвилин. Через деякий час добре протріть їх під водою, і лише тоді їжте.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки потрібно варити овочі до повної готовності. Правильне приготування продуктів – запорука смачної страви.