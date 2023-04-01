Робіть так — і оладки завжди будуть пишними

Усього кілька маленьких хитрощів — і на столі неймовірна випічка

Оладки — чи не найпопулярніша страва. Солодкі чи солоні, вони незмінний "гість" чи не в кожному будинку.

Щоб оладки виходили пишними, необхідно, щоб тісто не розтікалося сковородою. Це вимагає певної вправності та знань, якими з нами ділиться Рixelinform. Завдяки їм оладки у вас вийдуть апетитними вже з першого разу.

Нюанси пишних оладок

Сода та оцет. Річ у тому, що багато рецептів пропонують готувати оладки на молоці та соді. Але для того, щоб у тесті утворилося багато бульбашок, які дають в результаті пишноту, потрібна взаємодія соди та кислоти, а в молоці кислоти немає.

Щоб оладки вийшли пишними, потрібно як основу брати кефір або сироватку. І що вони кисліше, то активніше і швидше відбувається реакція.

Якщо в рецепті немає кислоти, соду необхідно погасити оцтом. Для цього потрібно насипати соду в столову ложку, розмістити її над мискою з тістом і вилити на неї трохи оцту таким чином, щоб шипляча маса скла в миску. Тісто перемішайте, розподіляючи соду по всій ємності.

Тепло. Коли всі інгредієнти кімнатної температури або тепліші, реакція соди з кислотою відбувається швидше та активніше. Якщо кефір, сироватка чи молоко перебували у холодильнику, потрібно попередньо підігріти теплий стан. Однак з кефіром потрібно бути обережним – він може звернутися за сильного нагрівання.

Оладки в процесі смаження намагайтеся не чіпати — випаровуватимуться бульбашки, про які ми вже згадували. Якщо ви вже смажили оладки або млинці, то знаєте, що пишнота виходить на початку випічки. Річ у тому, що вуглекислий газ, що виробляється содою та кислотою, з часом випаровується, а перемішування тільки прискорює цей процес.

Яйця роблять тісто більш пружним та жорстким. Оладки непогано виходять і без яєць, якщо за основу взяти кефір чи сироватку. Така страва виходить набагато пишніша і ніжніша, ніж з яйцями.

До речі, щоб урізноманітнити меню, можна побалувати своїх близьких хрусткими картопляними оладками. Але є один недолік — їх дуже швидко з’їдять.