Щоб не завелися жучки: бабусині секрети зберігання круп

Завдяки цим секретам ваші крупи "проживуть" довше

Зараз багато господинь намагаються запастися різними крупами. Однак вони не зберігаються довго — або "тварини" заведуть, або самі крупи зіпсуються.

Чи можливо себе убезпечити від появи молі, жучків та інших шкідників у крупах? За допомогою порад Meta – так.

Секрети зберігання круп

Правильна ємність.

У жодному разі не можна зберігати крупу в фабричній упаковці або пакеті, в якому ви принесли крупу з магазину. Також не можна зберігати їх у поліетиленових пакетах та у пластикових контейнерах.

Краще це робити у скляній тарі із щільно закритою кришкою. Також для крупи підходять керамічні чи металеві ємності.

Спеції.

Відлякати шкідників ви можете часником та перцем. На полиці, де зберігаєте крупу, можна залишити головку часнику чи гострий перець. Упевнені, комахи втечуть миттєво і ви їх більше не побачите.

Цитрусові.

У крупи можна покласти шкірку від цитрусових. Найкраще впорається із завданням відлякування харчової молі шкірка від лимона чи апельсина.

Фольга.

Можна залишити у крупі кульки із фольги для випічки. А також допоможе будь-який металевий предмет — наприклад, ложка або вилка.

Заморожування.

Виявляється, крупи заморожувати не те, що можна, а й потрібно. Якщо розмір морозильної камери дозволяє, покладіть туди крупи — це захистить їх від шкідників та їх личинок.

Але тут є нюанс. У морозильні камери не можна зберігати рис — якщо він перемерзне, то під час варіння сильно розвариться і втратить форму.

До речі, а ви знали, що пересолене блюдо — не проблема? Його можна врятувати за допомогою нескладних трюків.