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З паскою та без горілки: що має бути на великодньому столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Великодній стіл
Великодній стіл. Фото osoblyva.com

Готуємося до Великодня за правилами

Всі ми чекаємо на улюблений Великдень. Багато хто використовують це свято для застіль із родичами та друзями.

Найбільш популярні частування — паски, яйця та м’ясо. Однак мало хто знає, що для великоднього столу є деякі правила, і навіть заборони. Розберемося зі святковими традиціями разом із Ukr.Media.

Що можна ставити на великодній стіл

Паска — королева свята. Вважається, що чим краща випічка, тим багатшим є святковий стіл. Тому тут краще не економити: не соромтеся додавати в паску горіхи та цукати, родзинки та шоколад.

Варені яйця без них не обходиться жоден великодній стіл. Їхнє місце біля паски, а брати їх треба за годинниковою стрілкою. Тут головне правило – серед усієї яєчної пишноти не забудьте про червоні – це символ того, що Ісус воскрес із мертвих. Саме яйця "відкривають" Великдень — традиційно святковий стіл починається з яєчної битви.

Домашня ковбаса. Не кров’янка — її не можна навіть святити у церкві. Свиняча, куряча або навіть індичка, з часником чи овочами — саме домашню ковбасу можна і до храму віднести, і на стіл поставити.

Холодець – свинячий, рибний чи курячий – ще одна страва, яку можна поставити на великодній стіл. І не має значення, що готується воно довго, головне — неперевершений смак.

Буженина — ще одна холодна закуска, яку заведено подавати до столу на Великдень. Малокалорійна, з хлібом чи яйцем, з прожилками жиру – це неймовірно апетитно.

Що не можна ставити на стіл на Великдень

Якщо червоне вино, наливка, медовуха – напої, які можна поставити на великодній стіл, від міцного алкоголю (горілка, віскі, коньяк) слід утриматись.

Також краще утриматися від жирної їжі та не ставити гарячі м’ясні страви – шашлик чи смажене м’ясо. А ось м’ясо по-французьки, печена курка чи кролик – вітається.

Нагадаємо, раніше ми писали про традицію розфарбовувати яйця. "Телеграф" розповідав, чим відрізняються крашанки від писанок та драпанки від крапанок.

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#Традиція #Великдень #Великодній стіл #Лайфхак