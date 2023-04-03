З паскою та без горілки: що має бути на великодньому столі

Готуємося до Великодня за правилами

Всі ми чекаємо на улюблений Великдень. Багато хто використовують це свято для застіль із родичами та друзями.

Найбільш популярні частування — паски, яйця та м’ясо. Однак мало хто знає, що для великоднього столу є деякі правила, і навіть заборони. Розберемося зі святковими традиціями разом із Ukr.Media.

Що можна ставити на великодній стіл

Паска — королева свята. Вважається, що чим краща випічка, тим багатшим є святковий стіл. Тому тут краще не економити: не соромтеся додавати в паску горіхи та цукати, родзинки та шоколад.

Варені яйця без них не обходиться жоден великодній стіл. Їхнє місце біля паски, а брати їх треба за годинниковою стрілкою. Тут головне правило – серед усієї яєчної пишноти не забудьте про червоні – це символ того, що Ісус воскрес із мертвих. Саме яйця "відкривають" Великдень — традиційно святковий стіл починається з яєчної битви.

Домашня ковбаса. Не кров’янка — її не можна навіть святити у церкві. Свиняча, куряча або навіть індичка, з часником чи овочами — саме домашню ковбасу можна і до храму віднести, і на стіл поставити.

Холодець – свинячий, рибний чи курячий – ще одна страва, яку можна поставити на великодній стіл. І не має значення, що готується воно довго, головне — неперевершений смак.

Буженина — ще одна холодна закуска, яку заведено подавати до столу на Великдень. Малокалорійна, з хлібом чи яйцем, з прожилками жиру – це неймовірно апетитно.

Що не можна ставити на стіл на Великдень

Якщо червоне вино, наливка, медовуха – напої, які можна поставити на великодній стіл, від міцного алкоголю (горілка, віскі, коньяк) слід утриматись.

Також краще утриматися від жирної їжі та не ставити гарячі м’ясні страви – шашлик чи смажене м’ясо. А ось м’ясо по-французьки, печена курка чи кролик – вітається.

Нагадаємо, раніше ми писали про традицію розфарбовувати яйця. "Телеграф" розповідав, чим відрізняються крашанки від писанок та драпанки від крапанок.