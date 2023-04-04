Жовто-синій без зусиль: пофарбуйте яйця так – отримайте патріотичне фарбування

Тішимо око улюбленими кольорами

Вже скоро християни святкуватимуть Воскресіння Ісуса Христа – Великдень. Один із невід’ємних атрибутів свята — великодні яйця. Фарбування — це не просто атрибут, це спосіб підкреслити свою ідентичність.

Разом із "Апострофом" розповідаємо, як пофарбувати великодні яйця у кольори українського прапора. Для жовто-блакитного великоднього яйця знадобляться лише два натуральні барвники – куркума для жовтого кольору та червонокачанна капуста – для блакитного. А фіксувати яйця ми будемо за допомогою скотчу.

Як пофарбувати яйця в патріотичні кольори

Для жовтого кольору потрібно розвести дві чайні ложки куркуми у невеликій кількості води. Чим більше використовується куркуми – тим більш насиченим і яскравішим буде колір.

Зверху на місткість для фарбування яєць — це може бути невелика піала або неглибока чашка — наклеюємо шматок скотчу з отвором в центрі. Розчин необхідно налити в ємність і зафіксувати яйце таким чином, щоб в нього була опущена половина яйця.

Яйце повинно бути в розчині півгодини. Після цього його дістати та акуратно протерти серветкою — жовтий колір не повинен потрапити на незафарбовану частину яйця.

Далі готуємо блакитний барвник. Для цього необхідно подрібнити капусту в блендері та посипати масу сіллю. Коли вона пустить сік – віджати його.

Саме в цьому соку фарбуємо другу половину яйця за тим самим принципом. Час фарбування також 30 хвилин.

Яйця можна ще пофарбувати у неймовірний мармуровий колір. Для цього нам потрібна лише зеленка.