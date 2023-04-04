Рус

Жовто-синій без зусиль: пофарбуйте яйця так – отримайте патріотичне фарбування

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Патріотичні великодні яйця
Патріотичні великодні яйця. Фото Freepik

Тішимо око улюбленими кольорами

Вже скоро християни святкуватимуть Воскресіння Ісуса Христа – Великдень. Один із невід’ємних атрибутів свята — великодні яйця. Фарбування — це не просто атрибут, це спосіб підкреслити свою ідентичність.

Разом із "Апострофом" розповідаємо, як пофарбувати великодні яйця у кольори українського прапора. Для жовто-блакитного великоднього яйця знадобляться лише два натуральні барвники – куркума для жовтого кольору та червонокачанна капуста – для блакитного. А фіксувати яйця ми будемо за допомогою скотчу.

Як пофарбувати яйця в патріотичні кольори

Для жовтого кольору потрібно розвести дві чайні ложки куркуми у невеликій кількості води. Чим більше використовується куркуми – тим більш насиченим і яскравішим буде колір.

Зверху на місткість для фарбування яєць — це може бути невелика піала або неглибока чашка — наклеюємо шматок скотчу з отвором в центрі. Розчин необхідно налити в ємність і зафіксувати яйце таким чином, щоб в нього була опущена половина яйця.

Яйце повинно бути в розчині півгодини. Після цього його дістати та акуратно протерти серветкою — жовтий колір не повинен потрапити на незафарбовану частину яйця.

Далі готуємо блакитний барвник. Для цього необхідно подрібнити капусту в блендері та посипати масу сіллю. Коли вона пустить сік – віджати його.

Саме в цьому соку фарбуємо другу половину яйця за тим самим принципом. Час фарбування також 30 хвилин.

Яйця можна ще пофарбувати у неймовірний мармуровий колір. Для цього нам потрібна лише зеленка.

Теги:
#Яйця #Великдень #Лайфхак