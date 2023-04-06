Додайте в каву лавровий листок — і результат вас дуже здивує

Мало хто знає про таке незвичайне поєднання

Без чашечки ароматної кави часто не обходиться жодного ранку. Напій пропонує заряджає енергією, добре бадьорить і дарує відмінний настрій.

Багато хто любить додавати в каву різні спеції, щоб зробити його смак ще більш насиченим. Традиційні добавки до напою — кориця або ваніль, гвоздика, імбир, а то й зовсім запашний перець. Однак мало хто додає у каву лавровий лист. Разом із "Главредом" розберемося, як його готувати і що особливого у такому напої.

Навіщо додавати до кави лавровий лист

Річ у тому, що таке поєднання — це не тільки незвичайний смак і пікантні нотки, які багатьом припадуть до смаку. Лавровий лист також здатний зробити напій дуже корисним.

А ще кава з лавровим листом — чудовий антидепресант, бореться зі втомою, і заразом відновлює нерви. Однак через тонізуючі особливості такого напою його варто пити до полудня.

Як правильно приготувати каву з лавровим листком

Прянощі потрібно додати до напою відразу після того, як ви його зварите і наллєте в чашку. У випадку, якщо ви п’єте розчинну каву, додайте лист відразу після того, як заллєте його окропом. Зачекайте кілька хвилин і дістаньте листочки, як тільки відчуєте характерний запах. Але не перетримайте, інакше напій може стати гірким.

Щоб кава була ароматною тривалий час, важливо її правильно зберігати. Дотримуйтесь їх і кави насолоджуйтесь напоєм.