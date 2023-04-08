Не виливайте ніколи: як покращити смак страв за допомогою розсолу від маслин та оливок

З ним ви приготуєте багато смакот

Багато хто при використанні маслин або оливок виливають розсіл. І помиляються — він може стати у нагоді: яскравий аромат делікатесу може посилити смак улюблених страв.

Тож не поспішайте прощатися з розсолом. Де і як його можна використовувати, розберемося разом із "Главредом".

Як можна використовувати розсіл від маслин та оливок

З його допомогою можна приготувати не менш оригінальну страву. Замаринуйте в розсолі цибулю, і він ідеально доповнить будь-яку страву. Для цього лише потрібно нарізати цибулю кільцями і півкільцями, скласти в банку і залити розсолом. Але тут нюанс: не змішуйте обидва розсоли, краще використовувати їх окремо.

У банку потрібно додати трохи столового оцту, щільно закрити і поставити в холодильник на кілька днів. А далі просто дивуватися пікантному смаку маринованої цибулі.

Якщо відмовитися від солі та перцю і замаринувати в розсолі м’ясо, ви приємно здивуєтеся. Ваша страва виявиться неймовірно ароматною та соковитою.

Розсіл стане чудовим доповненням для вашого борщу, солянки або розсольника. Але тут краще використовувати розсіл від оливок — "маслинний" може змінити колір страви. Додавати інгредієнт краще за 10 хвилин до готовності страви.

Можна використовувати розсіл і як заправку для улюбленого салату, наприклад, для вінегрету або салату з консервованим тунцем. Якщо додати кілька ложок розсолу, ви побачите, що ваша страва стане неповторною.

До речі, дуже незвичайно можна використовувати й цибулю. Ви здивуєтеся, наскільки він корисний у побуті.