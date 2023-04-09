Не поспішайте викидати після Великодня: скільки можна зберігати варені яйця

На час зберігання продукту впливає багато факторів

Незабаром велике християнське свято — Великдень. Зі Світлою неділею пов’язано безліч традицій, і крашанки — одна з них.

Тут є один момент, який турбує всіх: як розрахувати яйця, щоб зварити їх необхідну кількість? Ми переживаємо, щоб яйця не втратили свіжість та смак від дуже довгого зберігання після великодніх днів. Тому за допомогою "Корисних порад" розберемося, скільки і як можна зберігати варені яйця.

Від чого залежить збереження яєць

Їхній термін зберігання залежить від багатьох факторів — зокрема, від способу приготування, температури повітря у квартирі чи холодильнику. Впливає також і свіжість продукту: що більше минає часу з дня виробництва, то менше зберігаються корисні властивості.

Якщо у шкаралупі ви виявили тріщини та пошкодження після варіння, то в них легко проникають бактерії, що ведуть до отруєнь та захворювань. Тому пом’яті яйця і потріскані краще не зберігати, а вжити в їжу відразу.

Зберігання у холодильнику

Варені яйця в холодильнику можна зберігати тиждень за температури від +2 до +4 градусів. У дверцятах холодильника краще цього не робити: відчинення дверей створює перепади температур. Краще помістити продукт у спеціальний скляний, емальований, металевий або пластиковий контейнер, що захищає від сторонніх запахів та поставить його до задньої стінки холодильника.

Зберігання без холодильника

За кімнатної температури варені яйця можна зберігати не більше 2-3 днів. Якщо шкаралупу обробите олією, термін зберігання яйця триватиме до одного тижня. А ось при сильній спеці продукт зберігати взагалі не рекомендується.

До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як правильно вибрати, зварити та пофарбувати яйця.