Робіть так — і ваші продукти зберігатимуться довше

Хитрощі, які допоможуть вам

Питання умов зберігання продуктів є актуальним для всіх господинь. Ми вже розібралися, як продовжити життя продуктам у воєнний час, але що робити з тими, які зберігаються в холодильнику?

У різних частинах холодильника є різна температура, тому важливо зберігати продукти відповідним чином. Усьому має бути визначено своє місце. У цих нюансах нам допоможе розібратися Ukr.Media.

Як правильно зберігати продукти в холодильнику

Двері холодильника — звичайне місце зберігання яєць. Однак вони не виносять коливань температур. Через дверцята, які постійно то відкриваються, то закриваються, білок і жовток псуються. Правильніше залишати яйця у відсіку для овочів або на центральній полиці холодильника.

З молоком схожа історія — на дверцятах холодильника воно швидше псується і втрачає корисність. Молоко краще ставити в холодні частини холодильника, а на дверцята краще покласти вершкове масло, рідкі приправи та соуси.

Овочі та фрукти краще розкласти по різних скриньках. В одному необхідно зберігати продукти, що швидше виділяють етилен — газ, який з’являється при дозріванні овочів та фруктів. Це, наприклад, помідори, груші та сливи. В іншому ящику повинні зберігатися ті, які виділяють його менше: огірки, морква, картопля, салат та яблука.

Ви продовжите життя яблукам, якщо зберігатимете їх у холодильнику. За кімнатної температури вони зіпсуються явно швидше.

Зелень необхідно ховати в холодильник сухий, інакше яскраві букети перетворяться на "ганчірки". Їх слід висушити у паперовому рушнику та ретельно промокнути.

Хліб та іншу випічку краще зберігати у теплих місцях. Але якщо ви хочете залишити буханець на потім, можна розрізати її на шматочки та сховати в морозилку. Таким чином хліб не запліснявіє.

Цибуля і часник дуже бояться вологи, через що швидко пліснявіють. Кращим місцем зберігання для них буде суха і темна скринька, а не холодильник.

Ягоди не слід мити перед тим, як заховати у холодильник. Так ви перетворите їх на кашу.

Розморожений фарш кімнатної температури краще відразу ж приготувати або відправити в морозилку. Без термічної обробки або без заморожування у м’ясі швидко розмножаться бактерії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно зберігати крупи. З нескладними нюансами ви продовжите термін їх зберігання.