Котлети будуть соковитими і з хрусткою скоринкою: хитрість, про яку багато хто навіть не здогадується

Тепер близькі проситимуть лише котлет

Котлети — улюблена всіма страва, проте кожна господиня намагається покращити смак страви. Деякі додають у фарш сметану чи майонез, а хтось – мінералку чи різноманітні спеції для аромату та смаку.

Сьогодні разом із "Главредом" поділимося ще одним інгредієнтом, який зробить ваші котлети просто неповторними. Додайте його у фарш, і ви вислухаєте неймовірну кількість компліментів на свою адресу. Гості не підуть, поки не поділитеся секретом.

Як покращити смак фаршу

Досвідчені господині додають до нього цукор. Саме він робить готову страву таким соковитим. До речі, завдяки цукру в котлет вийде дуже апетитна скоринка.

Однак тут важливо знати міру, інакше навряд чи солодкі котлети комусь сподобаються. Тому, щоб не зіпсувати страву, важливо дотримуватися суворого співвідношення. Для аромату та смаку необхідно додати в один кілограм фаршу одну столову ложку цукру без гірки. А щоб гостей взагалі не відірвати від страви, додайте у фарш окропу – так цукор працюватиме краще та зробить ваші котлети незабутніми.

До речі, трюк із цукром можна застосовувати не лише стосовно котлет. Якщо ви додасте його до улюблених чебуреків та біляшів, гарантуємо — ви не пошкодуєте!