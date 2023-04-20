Зможе приготувати навіть дитина: рецепт класичний американських панкейків
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Неперевершений сніданок за хвилини
Панкейки — це такі американські млинці. Готувати таку страву — саме задоволення, адже з цим впорається навіть дитина.
Приготовлені за рецептом Shuba панкейки вийдуть просто неймовірно смачними та пишними. Такий варіант сніданку припаде до душі всім.
Як приготувати класичні панкейки по-американськи
Інгредієнти на 6 порцій:
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 4 ч. л.;
- молоко — 250 мл;
- борошно пшеничне — 270 г;
- рослинна олія — 2 ч. л.;
- розпушувач — 10 г;
- масло вершкове — 20 г;
- сіль — 5 г.
Спосіб приготування:
- У половину просіяного борошна додаємо розпушувач.
- Розбиваємо в миску яйця, збиваємо і додаємо цукор та сіль.
- Додаємо до цієї суміші половину молока і просіяне борошно з розпушувачем, розмішуємо, щоб не було грудочок.
- Слідом додаємо розтоплене вершкове масло молоко і борошно, що залишилося.
- Додаємо олію. Даємо тесту відпочити приблизно 10 хвилин, воно має бути густим та пористим. Тісто має бути густішим, ніж на млинці, але рідше, ніж на оладки.
- У цей час розігріваємо сковороду і додаємо невелику кількість олії, для наступних панкейків цього робити не потрібно.
Класичний варіант подачі — це шматочок олії та кленовий сироп. Однак ви можете їсти млинці з чим завгодно — хоч із солоною карамеллю, хоч зі згущеним молоком.