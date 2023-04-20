Зможе приготувати навіть дитина: рецепт класичний американських панкейків

Неперевершений сніданок за хвилини

Панкейки — це такі американські млинці. Готувати таку страву — саме задоволення, адже з цим впорається навіть дитина.

Приготовлені за рецептом Shuba панкейки вийдуть просто неймовірно смачними та пишними. Такий варіант сніданку припаде до душі всім.

Як приготувати класичні панкейки по-американськи

Інгредієнти на 6 порцій:

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 4 ч. л.;

молоко — 250 мл;

борошно пшеничне — 270 г;

рослинна олія — 2 ч. л.;

розпушувач — 10 г;

масло вершкове — 20 г;

сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

У половину просіяного борошна додаємо розпушувач. Розбиваємо в миску яйця, збиваємо і додаємо цукор та сіль. Додаємо до цієї суміші половину молока і просіяне борошно з розпушувачем, розмішуємо, щоб не було грудочок. Слідом додаємо розтоплене вершкове масло молоко і борошно, що залишилося. Додаємо олію. Даємо тесту відпочити приблизно 10 хвилин, воно має бути густим та пористим. Тісто має бути густішим, ніж на млинці, але рідше, ніж на оладки. У цей час розігріваємо сковороду і додаємо невелику кількість олії, для наступних панкейків цього робити не потрібно.

Класичний варіант подачі — це шматочок олії та кленовий сироп. Однак ви можете їсти млинці з чим завгодно — хоч із солоною карамеллю, хоч зі згущеним молоком.