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Зможе приготувати навіть дитина: рецепт класичний американських панкейків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі панкейки близькі проситимуть щоранку
Такі панкейки близькі проситимуть щоранку. Фото shuba.life

Неперевершений сніданок за хвилини

Панкейки — це такі американські млинці. Готувати таку страву — саме задоволення, адже з цим впорається навіть дитина.

Приготовлені за рецептом Shuba панкейки вийдуть просто неймовірно смачними та пишними. Такий варіант сніданку припаде до душі всім.

Як приготувати класичні панкейки по-американськи

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яйця курячі — 2 шт.;
  • цукор — 4 ч. л.;
  • молоко — 250 мл;
  • борошно пшеничне — 270 г;
  • рослинна олія — 2 ч. л.;
  • розпушувач — 10 г;
  • масло вершкове — 20 г;
  • сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

  1. У половину просіяного борошна додаємо розпушувач.
  2. Розбиваємо в миску яйця, збиваємо і додаємо цукор та сіль.
  3. Додаємо до цієї суміші половину молока і просіяне борошно з розпушувачем, розмішуємо, щоб не було грудочок.
  4. Слідом додаємо розтоплене вершкове масло молоко і борошно, що залишилося.
  5. Додаємо олію. Даємо тесту відпочити приблизно 10 хвилин, воно має бути густим та пористим. Тісто має бути густішим, ніж на млинці, але рідше, ніж на оладки.
  6. У цей час розігріваємо сковороду і додаємо невелику кількість олії, для наступних панкейків цього робити не потрібно.

Класичний варіант подачі — це шматочок олії та кленовий сироп. Однак ви можете їсти млинці з чим завгодно — хоч із солоною карамеллю, хоч зі згущеним молоком.

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