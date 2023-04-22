Безсовісно дешево та нереально смачно: рецепт пасти з моцарелою та томатами
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Чи відчуваєте, як від страви віє Італією?
Макарони є на кожній кухні. З них можна приготувати неймовірну кількість різноманітних страв – від макаронів по-флотськи до незвичайного плову.
Сьогодні ми спробуємо приготувати їх з томатами та сиром моцарелла за рецептом Сook.net.ua. Це оригінальна та смачна ідея для ситного та простого обіду чи вечері. Поєднання помідорів і моцарелли нагадує нам Італію, чи не так?
Як приготувати макарони з томатами та сиром моцарелла
Інгредієнти:
- пачка макаронів;
- олія оливкова – 4 ст. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- томати свіжі – 4 шт.;
- гілочка винограду;
- молоко – 100 мл;
- моцарелла – 3 невеликі кульки;
- свіже листя м’яти, базиліка.
Спосіб приготування:
- Макарони відварити та промити. У каструлі залишити невелику кількість води.
- Олія нагріти і обсмажити виноград, свіжі томати. Додати невелику кількість томатної пасти.
- Через 2 хвилини в каструлю влити молоко, додати сир та накрити кришкою на 2 хвилини.
- У заправку додати м’яту з базиліком.
- Макарони викласти на широку тарілку, зверху додати томатно-сирну масу. Страва готова, можете насолоджуватися приголомшливим смаком.
До речі, італійці поділилися, як правильно готувати пасту. З цими секретами ваша страва буде просто ідеальною.