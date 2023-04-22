Безсовісно дешево та нереально смачно: рецепт пасти з моцарелою та томатами

Чи відчуваєте, як від страви віє Італією?

Макарони є на кожній кухні. З них можна приготувати неймовірну кількість різноманітних страв – від макаронів по-флотськи до незвичайного плову.

Сьогодні ми спробуємо приготувати їх з томатами та сиром моцарелла за рецептом Сook.net.ua. Це оригінальна та смачна ідея для ситного та простого обіду чи вечері. Поєднання помідорів і моцарелли нагадує нам Італію, чи не так?

Як приготувати макарони з томатами та сиром моцарелла

Інгредієнти:

пачка макаронів;

олія оливкова – 4 ст. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

томати свіжі – 4 шт.;

гілочка винограду;

молоко – 100 мл;

моцарелла – 3 невеликі кульки;

свіже листя м’яти, базиліка.

Спосіб приготування:

Макарони відварити та промити. У каструлі залишити невелику кількість води. Олія нагріти і обсмажити виноград, свіжі томати. Додати невелику кількість томатної пасти. Через 2 хвилини в каструлю влити молоко, додати сир та накрити кришкою на 2 хвилини. У заправку додати м’яту з базиліком. Макарони викласти на широку тарілку, зверху додати томатно-сирну масу. Страва готова, можете насолоджуватися приголомшливим смаком.

До речі, італійці поділилися, як правильно готувати пасту. З цими секретами ваша страва буде просто ідеальною.