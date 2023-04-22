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Безсовісно дешево та нереально смачно: рецепт пасти з моцарелою та томатами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва сподобається всім
Страва сподобається всім. Фото cook.net.ua

Чи відчуваєте, як від страви віє Італією?

Макарони є на кожній кухні. З них можна приготувати неймовірну кількість різноманітних страв – від макаронів по-флотськи до незвичайного плову.

Сьогодні ми спробуємо приготувати їх з томатами та сиром моцарелла за рецептом Сook.net.ua. Це оригінальна та смачна ідея для ситного та простого обіду чи вечері. Поєднання помідорів і моцарелли нагадує нам Італію, чи не так?

Як приготувати макарони з томатами та сиром моцарелла

Інгредієнти:

  • пачка макаронів;
  • олія оливкова – 4 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • томати свіжі – 4 шт.;
  • гілочка винограду;
  • молоко – 100 мл;
  • моцарелла – 3 невеликі кульки;
  • свіже листя м’яти, базиліка.

Спосіб приготування:

  1. Макарони відварити та промити. У каструлі залишити невелику кількість води.
  2. Олія нагріти і обсмажити виноград, свіжі томати. Додати невелику кількість томатної пасти.
  3. Через 2 хвилини в каструлю влити молоко, додати сир та накрити кришкою на 2 хвилини.
  4. У заправку додати м’яту з базиліком.
  5. Макарони викласти на широку тарілку, зверху додати томатно-сирну масу. Страва готова, можете насолоджуватися приголомшливим смаком.

До речі, італійці поділилися, як правильно готувати пасту. З цими секретами ваша страва буде просто ідеальною.

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#Рецепт #Макарони #Готуємо вдома