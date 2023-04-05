Що таке al dente і чи потрібно мити макарони: як готують пасту італійці

Так вони будуть ще смачнішими

Просто відварені в підсоленій воді макарони та заправлені будь-яким маслом – це вже найсмачніша та поживна страва. Їх смак можна урізноманітнити соусом чи сиром, м’ясом чи фаршем. Макарони добре поєднуються і з овочами, чи їх можна посипати цукром чи зробити запіканку.

Головне – прочитати на етикетці час приготування та чітко його дотримуватись, щоб макарони не розварилися. Завдяки маленьким хитрощам від Smak, наша паста вийде ідеальною.

Як правильно варити макарони

Для варіння макаронів вибирайте товстостінну каструлю. Пам’ятайте: її необхідно наповнити водою приблизно на 2/3.

Розраховуйте правильно: на кожні 100 г макаронів повинно припадати не менше 1 л води. В іншому випадку ризикуєте одержати клейкий продукт.

Пам’ятайте: солимо не макарони, солимо воду, коли вона починає закипати. Кількість солі – 10 г на 1 літр води.

Макарони необхідно опускати тільки в киплячу воду. Вогонь під каструлею має бути максимальним. Відразу після цього накрийте каструлю кришкою секунд на 30, щоб вода знову почала кипіти. Як тільки вода закипить, зніміть кришку і зменшіть вогонь.

Не забудьте перемішати макарони після того, як додайте їх у каструлю і під час процесу приготування. Найкраще це робити дерев’яною ложкою.

Час варіння макаронів зазвичай вказано на упаковці. За 2-3 хвилини спробуйте макарони. Вони мають бути м’якими і мати борошнистого шару дома прикуса. Найулюбленіші макарони італійців — якраз al dente.

З готових макаронів не треба зливати всю воду, інакше вони пересохнуть. Просто відлийте 2-3 ложки води, в якій варилися макарони, відкиньте їх на друшляк, перекладіть у каструлю і додайте залишений бульйон. До речі, друшляк бажано перед використанням нагріти — інакше він може забрати тепло з макаронів.

Макарони подавайте на стіл у гарячому вигляді, бажано на підігрітих тарілках. Тому соус готуйте до приготування макаронів, щоб вони не встигли охолонути. Додайте свій улюблений соус і дайте час погрітися макаронам разом із соусом