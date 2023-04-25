Вечеря, від якої ахне вся родина: рецепт пельменів з грибами у горщиках

Страва, в яку закохаються всі

Найчастіше ми звикли бачити пельмені в їхньому традиційному вигляді – відварені зі сметаною або оцтом. Але ми підемо далі, і замість банальних відварених пельменів зробимо цілу шикарну, смачну страву!

Для незвичайних пельменів у горщиках за рецептом Сook.net.ua нам знадобляться цибуля, гриби та сир. Все це ми відправимо до духовки. Для стандартних пельменів це дивовижний рецепт, а для таких – якраз.

Як приготувати пельмені з грибами в горщиках

Інгредієнти:

пельмені — 250 г;

печериці — 250 г;

цибуля — 0,5 шт.;

сир – 20 г;

сметана — 100 г;

вершкове масло – для смаження;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець – щіпка.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте і наріжте півкільцями. Печериці наріжте соломкою. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і пасеруйте цибулю до прозорості. В іншій сковороді обсмажте гриби до рум’яного кольору та покладіть у сковороду у гриби. Влийте в сковороду сметану, приправте сіллю та меленим перцем. Перемішайте, закип’ятіть, зробіть мінімальне нагрівання і тушкуйте під кришкою 5 хвилин. Натріть сир на середній тертці. Відваріть у трохи підсоленій воді пельмені, щоб вони залишалися трохи недовареними. Перекладіть їх у порційні горщики. Зверху викладіть смажені у сметані гриби. Присипте сирною стружкою. Горщики закрийте кришкою і відправте в нагріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Якщо бажаєте запечену сирну скоринку, то горщики за 5 хвилин до готовності відкрийте. Якщо ви любите тягучий сир, тримайте страву під закритою кришкою. Сервіруйте блюдо на стіл відразу після приготування.

Якщо любите пельмені, то рецепт страви в паніруванні саме для вас. Вони точно підкорять ваше серце!