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Вечеря, від якої ахне вся родина: рецепт пельменів з грибами у горщиках

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Класичні пельмені, але у новому "виконанні"
Класичні пельмені, але у новому "виконанні". Фото ye.ua

Страва, в яку закохаються всі

Найчастіше ми звикли бачити пельмені в їхньому традиційному вигляді – відварені зі сметаною або оцтом. Але ми підемо далі, і замість банальних відварених пельменів зробимо цілу шикарну, смачну страву!

Для незвичайних пельменів у горщиках за рецептом Сook.net.ua нам знадобляться цибуля, гриби та сир. Все це ми відправимо до духовки. Для стандартних пельменів це дивовижний рецепт, а для таких – якраз.

Як приготувати пельмені з грибами в горщиках

Інгредієнти:

  • пельмені — 250 г;
  • печериці — 250 г;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • сир – 20 г;
  • сметана — 100 г;
  • вершкове масло – для смаження;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
  2. Печериці наріжте соломкою.
  3. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і пасеруйте цибулю до прозорості.
  4. В іншій сковороді обсмажте гриби до рум’яного кольору та покладіть у сковороду у гриби.
  5. Влийте в сковороду сметану, приправте сіллю та меленим перцем. Перемішайте, закип’ятіть, зробіть мінімальне нагрівання і тушкуйте під кришкою 5 хвилин.
  6. Натріть сир на середній тертці.
  7. Відваріть у трохи підсоленій воді пельмені, щоб вони залишалися трохи недовареними. Перекладіть їх у порційні горщики. Зверху викладіть смажені у сметані гриби. Присипте сирною стружкою.
  8. Горщики закрийте кришкою і відправте в нагріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Якщо бажаєте запечену сирну скоринку, то горщики за 5 хвилин до готовності відкрийте. Якщо ви любите тягучий сир, тримайте страву під закритою кришкою. Сервіруйте блюдо на стіл відразу після приготування.

Якщо любите пельмені, то рецепт страви в паніруванні саме для вас. Вони точно підкорять ваше серце!

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#Рецепт #Гриби #Пельмені #Готуємо вдома