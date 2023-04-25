Вечеря, від якої ахне вся родина: рецепт пельменів з грибами у горщиках
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Страва, в яку закохаються всі
Найчастіше ми звикли бачити пельмені в їхньому традиційному вигляді – відварені зі сметаною або оцтом. Але ми підемо далі, і замість банальних відварених пельменів зробимо цілу шикарну, смачну страву!
Для незвичайних пельменів у горщиках за рецептом Сook.net.ua нам знадобляться цибуля, гриби та сир. Все це ми відправимо до духовки. Для стандартних пельменів це дивовижний рецепт, а для таких – якраз.
Як приготувати пельмені з грибами в горщиках
Інгредієнти:
- пельмені — 250 г;
- печериці — 250 г;
- цибуля — 0,5 шт.;
- сир – 20 г;
- сметана — 100 г;
- вершкове масло – для смаження;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець – щіпка.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
- Печериці наріжте соломкою.
- У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило| і пасеруйте цибулю до прозорості.
- В іншій сковороді обсмажте гриби до рум’яного кольору та покладіть у сковороду у гриби.
- Влийте в сковороду сметану, приправте сіллю та меленим перцем. Перемішайте, закип’ятіть, зробіть мінімальне нагрівання і тушкуйте під кришкою 5 хвилин.
- Натріть сир на середній тертці.
- Відваріть у трохи підсоленій воді пельмені, щоб вони залишалися трохи недовареними. Перекладіть їх у порційні горщики. Зверху викладіть смажені у сметані гриби. Присипте сирною стружкою.
- Горщики закрийте кришкою і відправте в нагріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Якщо бажаєте запечену сирну скоринку, то горщики за 5 хвилин до готовності відкрийте. Якщо ви любите тягучий сир, тримайте страву під закритою кришкою. Сервіруйте блюдо на стіл відразу після приготування.
Якщо любите пельмені, то рецепт страви в паніруванні саме для вас. Вони точно підкорять ваше серце!