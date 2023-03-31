Посмажте пельмені в пануванні — і ви більше не готуватимете їх по-іншому

Несподіваний рецепт знайомої страви

Пельмені — найсмачніша страва, яку можна просто приготувати за лічені хвилини. Вони завжди стануть у пригоді, якщо не хочеться поратися з приготуванням їжі, або якщо несподівано нагрянули друзі. Загалом, приводів для приготування цієї страви може бути маса. До речі, як і всіляких способів його приготування.

Сьогодні ми спробуємо засмажити пельмені. За рецептом Vkusnoo.com.ua вони вийдуть хрусткою панірувальною скоринкою. Перед приготуванням краще заздалегідь дістати з морозильної камери необхідну кількість, щоб вони трохи розморозилися.

Як посмажити пельмені в хрумкій паніровці

Інгредієнти:

1 упаковка пельменів;

3 яйця;

0,5 склянки молока;

панірувальні сухарі.

оливкова або соняшникова олія для смаження;

сіль, перець, зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця збийте з молоком, посоліть смаком. Попередньо злегка розморожені пельмені зануріть повністю спочатку в ємність з яйцями, а потім дуже швидко зануріть в панірувальні сухарі і відправте на сковороду з розігрітим маслом. Жаряться вони не менше 10 хвилин з кожного боку на маленькому вогні. При обсмажуванні пельменів з іншого боку додайте спеції.

До речі, раніше ми ділилися лайфхаками, як зробити домашні пельмені ще смачнішими. Рідних за вуха не відтягнеш від такої страви!