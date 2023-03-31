Посмажте пельмені в пануванні — і ви більше не готуватимете їх по-іншому
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Несподіваний рецепт знайомої страви
Пельмені — найсмачніша страва, яку можна просто приготувати за лічені хвилини. Вони завжди стануть у пригоді, якщо не хочеться поратися з приготуванням їжі, або якщо несподівано нагрянули друзі. Загалом, приводів для приготування цієї страви може бути маса. До речі, як і всіляких способів його приготування.
Сьогодні ми спробуємо засмажити пельмені. За рецептом Vkusnoo.com.ua вони вийдуть хрусткою панірувальною скоринкою. Перед приготуванням краще заздалегідь дістати з морозильної камери необхідну кількість, щоб вони трохи розморозилися.
Як посмажити пельмені в хрумкій паніровці
Інгредієнти:
- 1 упаковка пельменів;
- 3 яйця;
- 0,5 склянки молока;
- панірувальні сухарі.
- оливкова або соняшникова олія для смаження;
- сіль, перець, зелень — за смаком.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте з молоком, посоліть смаком.
- Попередньо злегка розморожені пельмені зануріть повністю спочатку в ємність з яйцями, а потім дуже швидко зануріть в панірувальні сухарі і відправте на сковороду з розігрітим маслом.
- Жаряться вони не менше 10 хвилин з кожного боку на маленькому вогні.
- При обсмажуванні пельменів з іншого боку додайте спеції.
До речі, раніше ми ділилися лайфхаками, як зробити домашні пельмені ще смачнішими. Рідних за вуха не відтягнеш від такої страви!