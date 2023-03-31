Пожарьте пельмени в панировке - и вы больше не будете готовить их по-другому

Неожиданный рецепт знакомого блюда

Пельмени — вкуснейшее блюдо, которое можно просто приготовить за считанные минуты. Они всегда пригодятся, если не хочется возиться с приготовлением еды, или если неожиданно нагрянули друзья. В общем, поводов приготовить это блюдо может быть масса. Кстати, как и всевозможных способов его приготовления.

Сегодня мы попробуем пожарить пельмени. По рецепту Vkusnoo.com.ua они получатся хрустящей панировочной корочке. Перед приготовлением лучше их заранее достать из морозильной камеры необходимое количество, чтобы они немного разморозились.

Как пожарить пельмени в хрустящей панировке

Ингредиенты:

1 упаковка пельменей;

3 яйца;

0,5 стакана молока;

панировочные сухари.

оливковое или подсолнечное масло для жарки;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с молоком, посолите вкусу. Предварительно слегка размороженные пельмени погрузите полностью сначала в емкость с яйцами, а затем очень быстро окуните в панировочные сухари и отправьте на сковороду с разогретым маслом. Жарятся они не менее 10 минут с каждой стороны на маленьком огне. При обжаривании пельменей с другой стороны добавьте в блюдо специи.

Кстати, ранее мы делились лайфхаками, как сделать домашние пельмени еще вкуснее. Родных за уши не оттянешь от такого блюда!