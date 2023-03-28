Посмотрите на студенческое блюдо по-новому: рецепт сытного супа с пельменями и грибами

Ароматное блюдо на быструю руку

Разнообразие первых блюд поражает! Это и ароматный рыбный суп, и крем-суп с куркумой, и любимый наваристый борщ.

Помните, в студенческие времена готовили любимый суп с пельменями? Нехитрое первое блюдо придавало сытости на долгое время. Предлагаем приготовить такое же наваристый супчик, однако по рецепту Сookorama добавим в него грибы. Вкус блюда сразу станет пикантнее. Да и готовить его несложно, полчаса — и готово.

Как приготовить суп с пельменями и грибами

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.;

морковь – 1/2 шт.;

вешенки – 50 г;

шампиньоны – 50 г;

лук репчатый – 1/2 шт.;

пельмени с телятиной – 150 г;

петрушка, зеленій лук – по небольшому пучку;

сливочное масло – по вкусу;

растительное масло – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Измельчить очищенный и вымытый картофель на небольшие кубики. Промыть, залить водой и отправить на огонь вариться до полуготовности. Мелко порезать грибы, лук и морковь, пожарить на сливочном и растительном масле. Добавить в суп, когда картофель будет готов. Добавить пельмени за 8 минут до готовности супа. Добавить измельченные петрушку и зеленый лук.

Блюдо нужно подавать сразу после приготовления, чтобы пельмени не потеряли форму.

Если к такому супчику нужен соус, то "Телеграф" поделился несколькими рецептами. Они сделают блюдо еще лучше.