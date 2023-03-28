Посмотрите на студенческое блюдо по-новому: рецепт сытного супа с пельменями и грибами
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Ароматное блюдо на быструю руку
Разнообразие первых блюд поражает! Это и ароматный рыбный суп, и крем-суп с куркумой, и любимый наваристый борщ.
Помните, в студенческие времена готовили любимый суп с пельменями? Нехитрое первое блюдо придавало сытости на долгое время. Предлагаем приготовить такое же наваристый супчик, однако по рецепту Сookorama добавим в него грибы. Вкус блюда сразу станет пикантнее. Да и готовить его несложно, полчаса — и готово.
Как приготовить суп с пельменями и грибами
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.;
- морковь – 1/2 шт.;
- вешенки – 50 г;
- шампиньоны – 50 г;
- лук репчатый – 1/2 шт.;
- пельмени с телятиной – 150 г;
- петрушка, зеленій лук – по небольшому пучку;
- сливочное масло – по вкусу;
- растительное масло – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Измельчить очищенный и вымытый картофель на небольшие кубики. Промыть, залить водой и отправить на огонь вариться до полуготовности.
- Мелко порезать грибы, лук и морковь, пожарить на сливочном и растительном масле. Добавить в суп, когда картофель будет готов.
- Добавить пельмени за 8 минут до готовности супа.
- Добавить измельченные петрушку и зеленый лук.
Блюдо нужно подавать сразу после приготовления, чтобы пельмени не потеряли форму.
Если к такому супчику нужен соус, то "Телеграф" поделился несколькими рецептами. Они сделают блюдо еще лучше.