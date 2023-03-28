Подивіться на студентську страву по-новому: рецепт ситного супу з пельменями та грибами

Ароматна страва на швидку руку

Різноманітність перших страв вражає! Це і ароматний рибний суп, і крем-суп з куркумою, і улюблений наваристий борщ.

Пам’ятаєте, у студентські часи готували улюблений суп із пельменями? Нехитра перша страва надавала ситості на довгий час. Пропонуємо приготувати такий самий наваристий супчик, проте за рецептом Сookorama додамо в нього гриби. Смак страви одразу стане пікантнішим. Та і готувати його нескладно, пів години — й готово.

Як приготувати суп з пельменями та грибами

Інгредієнти:

картопля – 2 шт.;

морква – 1/2 шт.;

гливи – 50 г;

печериці – 50 г;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;

пельмені з телятиною – 150 г;

петрушка, зелений лук – по невеликому пучку;

вершкове масло – на смак;

рослинна олія – на смак;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Подрібнити очищену та вимиту картоплю на невеликі кубики. Промити, залити водою та відправити на вогонь варитися до напівготовності. Дрібно порізати гриби, цибулю та моркву, посмажити на вершковому маслі та рослинній олії. Додати в суп, коли картопля буде готова. Додати пельмені за 8 хвилин до готовності супу. Додати подрібнені петрушку та зелену цибулю.

Страву потрібно подавати одразу після приготування, щоб пельмені не втратили форму.

Якщо вам до такого супчику проситься соус, то "Телеграф" поділився декількома рецептами. Вони зроблять страву ще кращою.