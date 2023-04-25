Ужин, от которого ахнет вся семья: рецепт пельменей с грибами в горшочках

Блюдо, в которое влюбятся все

Чаще всего мы привыкли видеть пельмени в их традиционном виде – отварные со сметаной или уксусом. Но мы пойдем дальше, и вместо банальных отварных пельменей сделаем целое шикарное, вкусное блюдо!

Для необычных пельменей в горшках по рецепту Сook.net.ua нам понадобятся лук, грибы и творог. Все это мы отправим в духовку. Для стандартных пельменей это удивительный рецепт, а для таких – в самый раз.

Как приготовить пельмени с грибами в горшках

Ингредиенты:

пельмени — 250 г;

шампиньоны — 250 г;

репчатый лук — 0,5 шт.;

сыр – 20 г;

сметана — 100 г;

сливочное масло – для жарки;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец – щепотка.

Способ приготовления:

Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Шампиньоны нарежьте соломкой. В сковороде растопите сливочное масло и пассируйте лук до прозрачности. В другой сковороде обжарьте грибы до румяного цвета и положите в сковороду в грибы. Влейте в сковороду сметану, приправьте солью и молотым перцем. Перемешайте, вскипятите, произведите минимальный нагрев и тушите под крышкой 5 минут. Натрите сыр на средней терке. Отварите в слегка подсоленной воде пельмени, чтобы они оставались немного недоваренными. Переложите их в порционные горшочки. Сверху выложите жаренные в сметане грибы. Присыпьте творожной стружкой. Горшочки закройте крышкой и отправьте в нагретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Если хотите запеченную сырную корочку, то горшочки за 5 минут до готовности откройте. Если любите тягучий сыр, держите блюдо под закрытой крышкой. Сервируйте блюдо на стол сразу после приготовления.

Если любите пельмени, то рецепт блюда в панировке — именно для вас. Они точно покорят ваше сердце!