Ужин, от которого ахнет вся семья: рецепт пельменей с грибами в горшочках
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Блюдо, в которое влюбятся все
Чаще всего мы привыкли видеть пельмени в их традиционном виде – отварные со сметаной или уксусом. Но мы пойдем дальше, и вместо банальных отварных пельменей сделаем целое шикарное, вкусное блюдо!
Для необычных пельменей в горшках по рецепту Сook.net.ua нам понадобятся лук, грибы и творог. Все это мы отправим в духовку. Для стандартных пельменей это удивительный рецепт, а для таких – в самый раз.
Как приготовить пельмени с грибами в горшках
Ингредиенты:
- пельмени — 250 г;
- шампиньоны — 250 г;
- репчатый лук — 0,5 шт.;
- сыр – 20 г;
- сметана — 100 г;
- сливочное масло – для жарки;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец – щепотка.
Способ приготовления:
- Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Шампиньоны нарежьте соломкой.
- В сковороде растопите сливочное масло и пассируйте лук до прозрачности.
- В другой сковороде обжарьте грибы до румяного цвета и положите в сковороду в грибы.
- Влейте в сковороду сметану, приправьте солью и молотым перцем. Перемешайте, вскипятите, произведите минимальный нагрев и тушите под крышкой 5 минут.
- Натрите сыр на средней терке.
- Отварите в слегка подсоленной воде пельмени, чтобы они оставались немного недоваренными. Переложите их в порционные горшочки. Сверху выложите жаренные в сметане грибы. Присыпьте творожной стружкой.
- Горшочки закройте крышкой и отправьте в нагретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Если хотите запеченную сырную корочку, то горшочки за 5 минут до готовности откройте. Если любите тягучий сыр, держите блюдо под закрытой крышкой. Сервируйте блюдо на стол сразу после приготовления.
Если любите пельмени, то рецепт блюда в панировке — именно для вас. Они точно покорят ваше сердце!