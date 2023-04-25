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Ужин, от которого ахнет вся семья: рецепт пельменей с грибами в горшочках

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Классические пельмени, но в новом "исполнении"
Классические пельмени, но в новом "исполнении". Фото ye.ua

Блюдо, в которое влюбятся все

Чаще всего мы привыкли видеть пельмени в их традиционном виде – отварные со сметаной или уксусом. Но мы пойдем дальше, и вместо банальных отварных пельменей сделаем целое шикарное, вкусное блюдо!

Для необычных пельменей в горшках по рецепту Сook.net.ua нам понадобятся лук, грибы и творог. Все это мы отправим в духовку. Для стандартных пельменей это удивительный рецепт, а для таких – в самый раз.

Как приготовить пельмени с грибами в горшках

Ингредиенты:

  • пельмени — 250 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • репчатый лук — 0,5 шт.;
  • сыр – 20 г;
  • сметана — 100 г;
  • сливочное масло – для жарки;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами.
  2. Шампиньоны нарежьте соломкой.
  3. В сковороде растопите сливочное масло и пассируйте лук до прозрачности.
  4. В другой сковороде обжарьте грибы до румяного цвета и положите в сковороду в грибы.
  5. Влейте в сковороду сметану, приправьте солью и молотым перцем. Перемешайте, вскипятите, произведите минимальный нагрев и тушите под крышкой 5 минут.
  6. Натрите сыр на средней терке.
  7. Отварите в слегка подсоленной воде пельмени, чтобы они оставались немного недоваренными. Переложите их в порционные горшочки. Сверху выложите жаренные в сметане грибы. Присыпьте творожной стружкой.
  8. Горшочки закройте крышкой и отправьте в нагретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Если хотите запеченную сырную корочку, то горшочки за 5 минут до готовности откройте. Если любите тягучий сыр, держите блюдо под закрытой крышкой. Сервируйте блюдо на стол сразу после приготовления.

Если любите пельмени, то рецепт блюда в панировке — именно для вас. Они точно покорят ваше сердце!

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