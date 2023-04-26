Ароматна морква з м’ясом: хрумкий салат нашвидкуруч
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Чудове поєднання на щодень
Швидких салатів з моркви безліч. Але якщо вам потрібно щось ситніше за легкий ніжний салат без часнику, то варіант з м’ясом — точно ваш.
Морква чудово поєднується майже з усіма продуктами. На порталі "Коліжанка" поділились рецептом хрумкого салату з куркою та овочами.
Інгредієнти:
- філе куряче – 1 шт.
- 100 г капусти
- 2 моркви
- 1 болгарський перець
- 60 мл рослинної олії
- 20 мл соєвого соусу
- 5 мл лимонного соку
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. меленої паприки
- 0,5 ч. л. меленого коріандру
- сіль за смаком
- перець за смаком
Спосіб приготування:
- Змішуємо 20 мл рослинної олії, паприку, коріандр, солимо та перчимо. Змащуємо цією сумішшю філе. Решту спецій залишаємо — для заправки салату.
- На деко, застелене фольгою, викладаємо курку. Запікаємо її 25-30 хвилин.
- Моркву натираємо на дрібній тертці, шинкуємо капусту, нарізаємо перець. Коли готове м’ясо вистигне, нарізаємо ще і його. З’єднуємо всі інгредієнти і заливаємо заправкою з суміші, що залишилася, соєвого соусу, лимонного соку, цукру, солі і перцю за смаком.
На виході маємо цікаву та ситну страву, що цілком може замінити повноцінний прийом їжі. До речі, м’ясо для рецепту можна взяти заздалегідь запечене — так буде ще швидше.