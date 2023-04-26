Ароматна морква з м’ясом: хрумкий салат нашвидкуруч

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий салат - вже повноцінний прийом їжі
Такий салат - вже повноцінний прийом їжі. Фото The Diary of life

Чудове поєднання на щодень

Швидких салатів з моркви безліч. Але якщо вам потрібно щось ситніше за легкий ніжний салат без часнику, то варіант з м’ясом — точно ваш.

Морква чудово поєднується майже з усіма продуктами. На порталі "Коліжанка" поділились рецептом хрумкого салату з куркою та овочами.

Інгредієнти:

  • філе куряче – 1 шт.
  • 100 г капусти
  • 2 моркви
  • 1 болгарський перець
  • 60 мл рослинної олії
  • 20 мл соєвого соусу
  • 5 мл лимонного соку
  • 1 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. меленої паприки
  • 0,5 ч. л. меленого коріандру
  • сіль за смаком
  • перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо 20 мл рослинної олії, паприку, коріандр, солимо та перчимо. Змащуємо цією сумішшю філе. Решту спецій залишаємо — для заправки салату.
  2. На деко, застелене фольгою, викладаємо курку. Запікаємо її 25-30 хвилин.
  3. Моркву натираємо на дрібній тертці, шинкуємо капусту, нарізаємо перець. Коли готове м’ясо вистигне, нарізаємо ще і його. З’єднуємо всі інгредієнти і заливаємо заправкою з суміші, що залишилася, соєвого соусу, лимонного соку, цукру, солі і перцю за смаком.

На виході маємо цікаву та ситну страву, що цілком може замінити повноцінний прийом їжі. До речі, м’ясо для рецепту можна взяти заздалегідь запечене — так буде ще швидше.

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#Рецепт #Салат #Морква