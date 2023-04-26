Ароматна морква з м’ясом: хрумкий салат нашвидкуруч

Чудове поєднання на щодень

Швидких салатів з моркви безліч. Але якщо вам потрібно щось ситніше за легкий ніжний салат без часнику, то варіант з м’ясом — точно ваш.

Морква чудово поєднується майже з усіма продуктами. На порталі "Коліжанка" поділились рецептом хрумкого салату з куркою та овочами.

Інгредієнти:

філе куряче – 1 шт.

100 г капусти

2 моркви

1 болгарський перець

60 мл рослинної олії

20 мл соєвого соусу

5 мл лимонного соку

1 ч. л. цукру

1 ч. л. меленої паприки

0,5 ч. л. меленого коріандру

сіль за смаком

перець за смаком

Спосіб приготування:

Змішуємо 20 мл рослинної олії, паприку, коріандр, солимо та перчимо. Змащуємо цією сумішшю філе. Решту спецій залишаємо — для заправки салату. На деко, застелене фольгою, викладаємо курку. Запікаємо її 25-30 хвилин. Моркву натираємо на дрібній тертці, шинкуємо капусту, нарізаємо перець. Коли готове м’ясо вистигне, нарізаємо ще і його. З’єднуємо всі інгредієнти і заливаємо заправкою з суміші, що залишилася, соєвого соусу, лимонного соку, цукру, солі і перцю за смаком.

На виході маємо цікаву та ситну страву, що цілком може замінити повноцінний прийом їжі. До речі, м’ясо для рецепту можна взяти заздалегідь запечене — так буде ще швидше.