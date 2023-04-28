Навіщо до кави додавати перець чилі: рецепт ідеального напою для сніданку

Такий напій додасть вам багато енергії

Каву цінують за тонкий аромат та приємний насичений смак. Також цей напій має підбадьорливу дію на організм. Тому багато хто не уявляє свого ранку без чашечки ароматного напою. Коли ми готуємо вдома, варто витратити кілька хвилин для того, щоб приготувати чашку кави — міцного, смачного та ароматного напою.

Кавомани рідко змінюють свої смаки й зазвичай вживають той самий вид напою. Однак іноді лате чи капучино не завжди вистачає для того, щоб підбадьоритися та ефективно розпочати новий день. У такому разі стане в пригоді кава з гострим перцем за рецептом "Мета".

Як приготувати каву з перцем

Інгредієнти:

2 чайні ложки кави;

чверть стручка перцю чилі;

підлогу чайної ложки кориці;

100 мл води.

Спосіб приготування:

Якщо у вас свіжий перець, цілий стручок помістіть у воду, якщо сушений — подрібніть його. У турку покладіть каву, перець та корицю. Залийте усі інгредієнти холодною водою. Починайте готувати каву на дуже слабкому вогні, поки вона не почне кипіти. Коли ви побачите, що напій почав підійматися, знімайте його з вогню та переливайте каву у чашку.

Кавову гущавину можна не викидати — з її допомогою можна очистити сковорідку. Небагато часу — і ваш посуд чистий.