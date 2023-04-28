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Шеф-кухар рекомендує: рецепт ідеальної окрошки зі свинячими ребрами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Окрошка — ситна та смачна страва Новина оновлена 28 квітня 2023, 10:15
Окрошка — ситна та смачна страва. Фото pinterest.com

Спробуйте окрошку зі свинячими ребрами – ви точно не пошкодуєте!

Якщо вам хочеться урізноманітнити меню перших страв, можна приготувати окрошку. Це холодна страва, яка добре насичує та вгамовує спрагу. М’ясо на неї можна варити та запікати, а із зеленню можна експериментувати та додавати петрушку, кінзу, базилік або навіть м’яту. Одна з головних умов страви – дрібно нарізати інгредієнти.

Сьогодні спробуємо окрошку зі свинячими ребрами за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він вирішив поекспериментувати із заправкою та заправити страву міксом із квасу, сироватки, сметани та американської гірчиці.

Як приготувати окрошку зі свинячими ребрами

складові

Для окрошки:

  • 4 свинячі ребра;
  • 1 яйце;
  • 2-3 огірки;
  • 250 г редиски;
  • 1 цибулеве стебло;
  • 1 стебло селери (за бажанням);
  • 8 гілочок кропу;
  • сіль, перець – до смаку.

Для заправки:

  • 300 г квасу світлого;
  • 200 г сироватки або кефіру;
  • 100 г сметани;
  • 1 ч. л. американської гірчиці чи будь-якої не гострої;
  • сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Свинячі ребра посоліть і поперчіть. Запікайте в духовці протягом 30-40 хвилин, дайте охолонути, зріжте м’ясо і поріжте дрібно.
  2. Яйце варіть протягом 10 хвилин. Огірок, редис, цибулю і селеру помийте і дрібно наріжте. Якщо хочете, щоб овочі пустили сік, присипте трохи сіллю.
  3. Кріп помийте, відріжте стебло і дрібно наріжте.
  4. Для заправки в окремій місткості змішайте всі інгредієнти: 300 г світлого квасу, 200 г сироватки або кефіру, 100 г сметани, 1 ч. л. американської гірчиці та сіль до свого смаку.
  5. Викладіть всі інгредієнти у велику каструлю та залийте заправкою. Відправте в холодильник щонайменше на годину.

Зі свинячими ребрами можна приготувати ароматний гороховий суп. Якщо доповнити його хлібом чи сирними чипсами, можна отримати масу насолоди.

Теги:
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