Шеф-кухар рекомендує: рецепт ідеальної окрошки зі свинячими ребрами

Спробуйте окрошку зі свинячими ребрами – ви точно не пошкодуєте!

Якщо вам хочеться урізноманітнити меню перших страв, можна приготувати окрошку. Це холодна страва, яка добре насичує та вгамовує спрагу. М’ясо на неї можна варити та запікати, а із зеленню можна експериментувати та додавати петрушку, кінзу, базилік або навіть м’яту. Одна з головних умов страви – дрібно нарізати інгредієнти.

Сьогодні спробуємо окрошку зі свинячими ребрами за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він вирішив поекспериментувати із заправкою та заправити страву міксом із квасу, сироватки, сметани та американської гірчиці.

Як приготувати окрошку зі свинячими ребрами

складові

Для окрошки:

4 свинячі ребра;

1 яйце;

2-3 огірки;

250 г редиски;

1 цибулеве стебло;

1 стебло селери (за бажанням);

8 гілочок кропу;

сіль, перець – до смаку.

Для заправки:

300 г квасу світлого;

200 г сироватки або кефіру;

100 г сметани;

1 ч. л. американської гірчиці чи будь-якої не гострої;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Свинячі ребра посоліть і поперчіть. Запікайте в духовці протягом 30-40 хвилин, дайте охолонути, зріжте м’ясо і поріжте дрібно. Яйце варіть протягом 10 хвилин. Огірок, редис, цибулю і селеру помийте і дрібно наріжте. Якщо хочете, щоб овочі пустили сік, присипте трохи сіллю. Кріп помийте, відріжте стебло і дрібно наріжте. Для заправки в окремій місткості змішайте всі інгредієнти: 300 г світлого квасу, 200 г сироватки або кефіру, 100 г сметани, 1 ч. л. американської гірчиці та сіль до свого смаку. Викладіть всі інгредієнти у велику каструлю та залийте заправкою. Відправте в холодильник щонайменше на годину.

Зі свинячими ребрами можна приготувати ароматний гороховий суп. Якщо доповнити його хлібом чи сирними чипсами, можна отримати масу насолоди.