Шеф-кухар рекомендує: рецепт ідеальної окрошки зі свинячими ребрами
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Спробуйте окрошку зі свинячими ребрами – ви точно не пошкодуєте!
Якщо вам хочеться урізноманітнити меню перших страв, можна приготувати окрошку. Це холодна страва, яка добре насичує та вгамовує спрагу. М’ясо на неї можна варити та запікати, а із зеленню можна експериментувати та додавати петрушку, кінзу, базилік або навіть м’яту. Одна з головних умов страви – дрібно нарізати інгредієнти.
Сьогодні спробуємо окрошку зі свинячими ребрами за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він вирішив поекспериментувати із заправкою та заправити страву міксом із квасу, сироватки, сметани та американської гірчиці.
Як приготувати окрошку зі свинячими ребрами
складові
Для окрошки:
- 4 свинячі ребра;
- 1 яйце;
- 2-3 огірки;
- 250 г редиски;
- 1 цибулеве стебло;
- 1 стебло селери (за бажанням);
- 8 гілочок кропу;
- сіль, перець – до смаку.
Для заправки:
- 300 г квасу світлого;
- 200 г сироватки або кефіру;
- 100 г сметани;
- 1 ч. л. американської гірчиці чи будь-якої не гострої;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Свинячі ребра посоліть і поперчіть. Запікайте в духовці протягом 30-40 хвилин, дайте охолонути, зріжте м’ясо і поріжте дрібно.
- Яйце варіть протягом 10 хвилин. Огірок, редис, цибулю і селеру помийте і дрібно наріжте. Якщо хочете, щоб овочі пустили сік, присипте трохи сіллю.
- Кріп помийте, відріжте стебло і дрібно наріжте.
- Для заправки в окремій місткості змішайте всі інгредієнти: 300 г світлого квасу, 200 г сироватки або кефіру, 100 г сметани, 1 ч. л. американської гірчиці та сіль до свого смаку.
- Викладіть всі інгредієнти у велику каструлю та залийте заправкою. Відправте в холодильник щонайменше на годину.
Зі свинячими ребрами можна приготувати ароматний гороховий суп. Якщо доповнити його хлібом чи сирними чипсами, можна отримати масу насолоди.