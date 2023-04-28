За вуха не відтягнеш: перекус на всю сім’ю з банки сардини

Рецепт смачної намазки на бутерброди

Якщо завалялась консервна банка сардин, а на шаровий салат з рибою немає часу, приготуйте смачну намазку на бутерброди. Така закуска може стати як перекусом для всієї сім’ї, так і доповненням до святкового столу.

Рецепт дуже простий, а виконання не займе багато часу. Як готувати намазку розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

сардини в олії — 1 банка

яйця — 3 шт.

цибуля — 1 шт.

майонез — 2 ст. л.

сіль — дрібка

чорний перець

Спосіб приготування:

Яйця найкраще зварити заздалегідь. Знімаємо з них шкарлупу та дуже дрібно ріжемо. Так само дрібно нарізаємо цибулю також. З консервованої риби зливаємо рідину, розминаємо виделкою у однорідну масу. Змішуємо все в одній мисці. Додаємо майонез та чорний мелений перець. І майонез, і риба вже солоні, тому найкраще скуштувати на сіль і вже тоді вирішити, солити додатково чи ні. Можна додати трохи зелені.

Ця намазка — дуже смачний перекус або святкова закуска. Якщо не хочете використовувати майонез, йому можна легко приготувати йому корисну заміну.