За вуха не відтягнеш: перекус на всю сім’ю з банки сардини
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Рецепт смачної намазки на бутерброди
Якщо завалялась консервна банка сардин, а на шаровий салат з рибою немає часу, приготуйте смачну намазку на бутерброди. Така закуска може стати як перекусом для всієї сім’ї, так і доповненням до святкового столу.
Рецепт дуже простий, а виконання не займе багато часу. Як готувати намазку розповіли на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- сардини в олії — 1 банка
- яйця — 3 шт.
- цибуля — 1 шт.
- майонез — 2 ст. л.
- сіль — дрібка
- чорний перець
Спосіб приготування:
- Яйця найкраще зварити заздалегідь. Знімаємо з них шкарлупу та дуже дрібно ріжемо.
- Так само дрібно нарізаємо цибулю також. З консервованої риби зливаємо рідину, розминаємо виделкою у однорідну масу.
- Змішуємо все в одній мисці. Додаємо майонез та чорний мелений перець. І майонез, і риба вже солоні, тому найкраще скуштувати на сіль і вже тоді вирішити, солити додатково чи ні. Можна додати трохи зелені.
Ця намазка — дуже смачний перекус або святкова закуска. Якщо не хочете використовувати майонез, йому можна легко приготувати йому корисну заміну.