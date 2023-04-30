Ніколи не кладіть це в холодильник: продукти, які краще зберігати деінде

Деякі продукти не люблять такого ставлення

Зробити звалище зі свого холодильника – простіше простого. Достатньо лише методично, не розбираючись, складати все в холодильник. Ми писали, як правильно зберігати банани, щоб вони довше залишалися свіжими, але подібні правила є і для іншої їжі.

Річ у тім, що у багатьох продуктів від ненормально низьких температур без можливості відновлення руйнуються текстура продуктів, а також їх смак, колір і запах – тобто все, що ми у них цінуємо. Тому, якщо кількість вільного місця в холодильнику стрімко падає, портал "Їсти" рекомендує проінспектувати його вміст на предмет цих п’ятнадцяти продуктів. Для них перебування у холоді якщо не категорично заборонене, то зовсім не обов’язкове.

1. Екзотичні фрукти

Під впливом низьких температур вони починають гнити, а гази, що виділяються в процесі гниття, можуть нашкодити нашому здоров’ю. Найкраще загорнути їх у папір та лишити при кімнатній температурі.

2. Яблука та груші

Ці фрукти при зберіганні виділяють етилен. Це не тільки скорочує терміни зберігання самих яблук та груш, а й допомагає гнити тим фруктам/овочам, що зберігаються поряд з ними.

3. Всі родичі гарбузові

Кабачки, патисони, цукіні і самі гарбузи до місяця можуть просто лежати в коморі, причому без будь-якої упаковки. А холодні температури й відсутність повітря провокує ще й появу цвілі. А надрізана диня в таких умовах теж виділяє етилен

4. Помідори та баклажани

В цих овочах багато води, тому в холодильнику на них швидко проявляються темні плями, що свідчить про початок гниття. Найкращий спосіб зберігання – в кошику в умовах кімнатної температури.

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5. Ріпчаста цибуля

В умовах холодильника вона швидко стає м’якою та починає "цвісти". А якщо поруч лежить ще й картопля, через гази і вологу, яку вона виділяє, цибуля гниє значно швидше. Кращого способу для зберігання даного продукту, ніж сіточка, що висить в кутку кухні, поки не придумали.

6. Оливкова олія

В холодильнику погіршуються її корисні властивості і смакові якості. Олія починає гірчити, з’являється білий осад. Найкраще зберігати олію втемному місці при кімнатній температурі.

7. Мед

В холодильнику біохімічні речовини продукту зазнають руйнування. Такий мед великої користі не принесе. Зберігають продукт у сухій і темній тумбочці.

8. Картоплю та моркву, інші тверді овочі

Такі овочі загнивають, проростають та "цвітуть". Найдовше (і без наслідків для здоров’я) такі овочі зберігаються в дерев’яному вентильованому ящику, поверх паперу, в коморі (сухій та темній).

9. Шоколад

На поверхні продукту утворюється конденсат та "сивий" наліт. А при герметичній упаковці часто розвивається цвіль. Особливої шкоди здоров’ю це не принесе, але, погодьтеся — такий шоколад виглядає не дуже апетитно.

10. Хліб

Якщо хліба ви купуєте багато, а їсте по трохи, то зберігати його краще в морозилці, а не в холодильнику. А ще краще – не більше 3 днів при кімнатній температурі. У холодильнику він миттєво вбирає всі запахи продуктів, а при підвищеній вологості ще й "обростає" цвіллю.

11. Банани

Волога й холод на ці фрукти діє згубно – процес гниття йде значно швидше, смакові якості втрачаються. Ідеальний метод зберігання в підвішеному на кухні стані (як на пальмі), в темному кутку.

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12. Гострі соуси

Вважається, що всі соуси і приправи потрібно зберігати винятково у холодильнику. Однак такі їх компоненти, як оцет, цукор і сіль – відмінні консерванти. Гострий соус теж не потрібно зберігати у холодильнику. В коморі він зможе простояти протягом трьох років, отже, низькі температури йому не потрібні. До того ж і смак вони йому не поліпшать.

13. Каву

Каву не можна зберігати в холодильнику, всупереч усім переконанням. Зерно можна заморожувати, але зберігання в холодильнику негативно вплине на якість і смак кави.

14. Авокадо

Поки авокадо не дозріє, його не слід зберігати в холодильнику. Якщо ж авокадо стигле, то термін його зберігання на полиці холодильника складає близько тижня, а зелені плоди краще зберігати при кімнатній температурі.

15. Копченості, консерви і варення

Ці продукти також не потребують холодильника. Шкоди їм не буде жодної, але немає сенсу займати корисний простір холодильника продуктами, які відмінно зберігаються при кімнатній температурі.

При правильному зберіганні різних продуктів можна не тільки зберегти їх смак та властивості, а й значно додати вільного місця у холодильнику. А якщо ж катастрофи все ж не вдалось уникнути і в холодильнику поселився неприємний запах, то є простий спосіб з цим впоратись.