Один інгредієнт покращить мамин рецепт: готуємо зелений борщ зі щавлем

Корисний та смачний борщ легко приготувати

Якщо вам набридли рецепти борщів з томатом, спробуйте приготувати зелений борщ із щавлем. Цю рослину називають весняним королем, вона чудово підійде для весняних страв. У ньому багато мінеральних елементів та вітамінів, що допоможе вирішити питання з весняним авітамінозом.

Справжній зелений борщ зі щавлем на свинячих реберцях за рецептом Shuba – це дуже корисно та смачно. Саме такий борщ завжди готувала мама навесні. Додайте до страви свинячі реберця — і борщ стане ідеальним.

Як приготувати зелений борщ із щавлем на свинячих реберцях

Інгредієнти на 6 порцій:

свинячі ребра — 500 г;

картопля — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

щавель — 100 г;

вода — 2.5 л;

яйця — 4 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

олія соняшникова — 20 г;

сіль, суміш спецій — за смаком.

Спосіб приготування:

Приготуйте м’ясний бульйон. Візьміть м’ясо і залийте холодною водою. Поставте у вогонь та доведіть до кипіння. Обов’язково знімайте пінку. Проваріть м’ясо на повільному вогні протягом 40-60 хвилин. Вийміть реберця з бульйону та очистьте від кісточок. Сам же бульйон процідіть і поверніть до нього м’ясо. Доведіть знову до кипіння. Очистьте овочі від шкірки та промийте. Наріжте картоплю невеликими кубиками та покладіть у киплячий бульйон. Моркву та цибулю почистьте та промийте. Моркву натріть на великій тертці, наріжте цибулю дрібними кубиками. Розігрійте на сковороді трохи рослинної олії та просмажте цибулю та моркву протягом 5-7 хвилин. Готову засмажку перекладіть у каструлю з картоплею. У цей час відваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою, щоб вони швидше остигли. Очистьте їх від шкаралупи, дрібно наріжте і додайте в борщ. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте для аромату лавровий лист. Тепер промийте та наріжте щавель. Як тільки картопля стане м’якою — відразу додайте щавель. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

Страву можна подавати зі сметанкою або улюбленим соусом. Смачного!