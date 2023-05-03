Один інгредієнт покращить мамин рецепт: готуємо зелений борщ зі щавлем
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Корисний та смачний борщ легко приготувати
Якщо вам набридли рецепти борщів з томатом, спробуйте приготувати зелений борщ із щавлем. Цю рослину називають весняним королем, вона чудово підійде для весняних страв. У ньому багато мінеральних елементів та вітамінів, що допоможе вирішити питання з весняним авітамінозом.
Справжній зелений борщ зі щавлем на свинячих реберцях за рецептом Shuba – це дуже корисно та смачно. Саме такий борщ завжди готувала мама навесні. Додайте до страви свинячі реберця — і борщ стане ідеальним.
Як приготувати зелений борщ із щавлем на свинячих реберцях
Інгредієнти на 6 порцій:
- свинячі ребра — 500 г;
- картопля — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- щавель — 100 г;
- вода — 2.5 л;
- яйця — 4 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- олія соняшникова — 20 г;
- сіль, суміш спецій — за смаком.
Спосіб приготування:
- Приготуйте м’ясний бульйон. Візьміть м’ясо і залийте холодною водою. Поставте у вогонь та доведіть до кипіння. Обов’язково знімайте пінку. Проваріть м’ясо на повільному вогні протягом 40-60 хвилин.
- Вийміть реберця з бульйону та очистьте від кісточок. Сам же бульйон процідіть і поверніть до нього м’ясо. Доведіть знову до кипіння.
- Очистьте овочі від шкірки та промийте. Наріжте картоплю невеликими кубиками та покладіть у киплячий бульйон.
- Моркву та цибулю почистьте та промийте. Моркву натріть на великій тертці, наріжте цибулю дрібними кубиками. Розігрійте на сковороді трохи рослинної олії та просмажте цибулю та моркву протягом 5-7 хвилин. Готову засмажку перекладіть у каструлю з картоплею.
- У цей час відваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою, щоб вони швидше остигли. Очистьте їх від шкаралупи, дрібно наріжте і додайте в борщ. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте для аромату лавровий лист.
- Тепер промийте та наріжте щавель. Як тільки картопля стане м’якою — відразу додайте щавель. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню.
Страву можна подавати зі сметанкою або улюбленим соусом. Смачного!