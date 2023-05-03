Як правильно відбивати м’ясо, щоб воно було соковитим: секрети, які ви хотіли знати

Розкриваємо секрети смачних відбивних

Для неперевершеного сімейного обіду або для частування друзів ніжні відбивні завжди будуть актуальними. Соковите та ароматне м’ясо під хрумкою ніжною скоринкою завжди так пахне, що перед цією стравою навряд чи хтось може встояти. Звісно, відбиття м’яса – чи не найголовніший етап приготування страви. Зробити це потрібно для того, щоб готова страва відрізнялася м’якістю, ніжністю та соковитістю. Але в цьому процесі існують певні хитрощі, якими ми поділимося разом з Рixelinform.

Чи можна відбивати м’ясо на дерев’яній дошці

Ні, не можна. Справа в тому, що дерево — матеріал, що добре вбирає вологу, в тому числі і м’ясний сік. Відбиття м’яса на дерев’яній дошці з високою ймовірністю може призвести до того, що продукт стане сухим. Після термічної обробки м’яса кулінар отримає не ніжну, а тверду страву.

Як правильно відбивати м’ясо

Перед тим, як почати обробляти шматочки м’яса відбивним молотком, кухонну дошку потрібно обдати водою. Матеріал вбере вологу, завдяки чому не "забиратиме" м’ясний сік.

Є ще й інший простий трюк – просто покладіть на поверхню харчову плівку та відбийте у такий спосіб м’ясо. У цьому випадку воно також збереже соковитість.

Якщо немає молотка для відбивання м’яса – нічого страшного! Вам допоможуть кухонне приладдя, яке є під рукою.